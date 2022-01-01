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Крыховяк: «Польша заслужила выход на ЧМ. Надеемся, он пройдет для нас лучше, чем в России»

Полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк прокомментировал выход на чемпионат мира. Поляки в стыковом матче победили Швецию (2:0).

«Все игроки сборной Польши были уверены в себе и справились с давлением. После первого гола мы поверили в себя, чувствовали, что заслужили выход на чемпионат мира.

У нас много отличных игроков. Уверен, чемпионат в Катаре сложится для Польши лучше, чем в России», – сказал Крыховяк.

  • Польша в полуфинале стыковых матчей должна была играть с Россией.
  • ФИФА отстранила российскую сборную.

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Источник: Super Express Sport

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Комментарии5
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    Рейтинг: +2708

    СуперПАВ9 6 минут назад

    Ваше место возле параши

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    Рейтинг: +685

    99-й 8 минут назад

    Надеемся, вы подуете 3 матча из 3 с разницей мячей не меньше -10

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    Рейтинг: +4595

    Бомбардиръ 16 минут назад

    Заслужила?))))
    А тем русофобам "спасибо" ты ещё не сказал? Или сам ты такой как они, конечно?)

    1
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    Рейтинг: +430

    gunstilzit 40 минут назад

    Крысёныш ты,Крых!

    4
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    Рейтинг: +1686

    mahan 42 минуты назад

    Для Вас он сложится хорошо если исключат других участников, по спортивному принципу не прошли бы на ЧМ.

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