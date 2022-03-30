Крыховяк: «Польша заслужила выход на ЧМ. Надеемся, он пройдет для нас лучше, чем в России»

Полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк прокомментировал выход на чемпионат мира. Поляки в стыковом матче победили Швецию (2:0).

«Все игроки сборной Польши были уверены в себе и справились с давлением. После первого гола мы поверили в себя, чувствовали, что заслужили выход на чемпионат мира.

У нас много отличных игроков. Уверен, чемпионат в Катаре сложится для Польши лучше, чем в России», – сказал Крыховяк.

Польша в полуфинале стыковых матчей должна была играть с Россией.

ФИФА отстранила российскую сборную.

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