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  • Крыховяк: «Польша заслужила выход на ЧМ. Надеемся, он пройдет для нас лучше, чем в России»

Крыховяк: «Польша заслужила выход на ЧМ. Надеемся, он пройдет для нас лучше, чем в России»

30 марта 2022, 10:26
11

Полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк прокомментировал выход на чемпионат мира. Поляки в стыковом матче победили Швецию (2:0).

«Все игроки сборной Польши были уверены в себе и справились с давлением. После первого гола мы поверили в себя, чувствовали, что заслужили выход на чемпионат мира.

У нас много отличных игроков. Уверен, чемпионат в Катаре сложится для Польши лучше, чем в России», – сказал Крыховяк.

  • Польша в полуфинале стыковых матчей должна была играть с Россией.
  • ФИФА отстранила российскую сборную.

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Источник: Super Express Sport
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Крыховяк Гжегож
Комментарии (11)
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mahan
1648625796
Для Вас он сложится хорошо если исключат других участников, по спортивному принципу не прошли бы на ЧМ.
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gunstilzit
1648625916
Крысёныш ты,Крых!
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99-й
1648627815
Надеемся, вы подуете 3 матча из 3 с разницей мячей не меньше -10
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FС Spаrtак
1648628730
надейся дальше крысовяк
Ответить
бочаров
1648631150
Вот Левандовски молча не слова про Россию, а этот Крысяк так и брыжит слюной.
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BRO_football
1648660208
Да-да, помним как Польша обосралась на ЧМ-2018. Проиграли Колумбии и Сенегалу. Выиграли у Японии, но это не помогло. Итог: последнее место в группе, 2:5 по голам. Позорище! В честной борьбе ничего выиграть не могут! Желаю Польше 3 поражения в группе на ЧМ в Катаре. Хотя, если Польша достаточно поплачет, то ФИФА сжалится и присудит соперникам техническое поражение. Нет, ну серьёзно. Если посмотреть последние турниры, в которых Польша участвовала, то там везде провал - ЧЕ-2020 и Лига Наций 2020/2021
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dimon3010
1648660220
И это играло в нашем чемпе?пусть домой едет в Лехию
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vavilon69
1648702959
Вы были бы хорошими ляхами, если бы долбились и в рот брали
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Dominator777
1648763616
Крысовяк даже не подозревает, какое позорище для ляхов будет на ЧМ. Но пока гордо кукарекает, но это у пшеков в крови.
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пряник929
1648827221
Сказала крыса, сбежав из Краснодара...
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