«Ахмат» интересуется Окладниковым из «Енисея» и Алиевым из «Чайки»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев назвал двух форвардов, входящих в сферу интересов клуба.

Это Андрей Окладников, выступающий за «Енисей», и Саид Алиев из «Чайки».

«Мы следим за всеми нападающими ФНЛ, которые забивают, в том числе, да, и за Окладниковым.

Мы и в ФНЛ-2 мониторим, где, в частности, есть интерес к Саиду Алиеву из «Чайки». Больше фамилий, извините, не назову», – сказал Талалаев.

В этом сезоне 22-летний Окладников забил 6 мячей в 13 играх за «Енисей».

23-летний Алиев отличился 9 голами в 25 матчах в составе «Чайки».

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