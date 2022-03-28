«Ахмат» интересуется Окладниковым из «Енисея» и Алиевым из «Чайки»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев назвал двух форвардов, входящих в сферу интересов клуба.
Это Андрей Окладников, выступающий за «Енисей», и Саид Алиев из «Чайки».
«Мы следим за всеми нападающими ФНЛ, которые забивают, в том числе, да, и за Окладниковым.
Мы и в ФНЛ-2 мониторим, где, в частности, есть интерес к Саиду Алиеву из «Чайки». Больше фамилий, извините, не назову», – сказал Талалаев.
- В этом сезоне 22-летний Окладников забил 6 мячей в 13 играх за «Енисей».
- 23-летний Алиев отличился 9 голами в 25 матчах в составе «Чайки».
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Источник: «Матч ТВ»