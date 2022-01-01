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У «Динамо» нет финансовых проблем (ТАСС)

Московское «Динамо» не имеет проблем с финансированием, о чем сообщалось ранее.

«Бюджет «Динамо» подтвержден на ближайшие годы. Информация в СМИ о финансовых сложностях клуба неверна.

«Динамо» не будет менять вектор развития, который, помимо прочего, подразумевает развитие воспитанников академии и ставку на сильный российский костяк», – сказал источник ТАСС.

  • В феврале против Банка ВТБ – экс-владельца «Динамо» – были введены санкции со стороны Великобритании и США.
  • Из-за этого банк передал пакет акций «Динамо» спортивному обществу «Динамо».
  • «Динамо» идет на 2-м месте в РПЛ.

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Источник: ТАСС

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