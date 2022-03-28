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  • «Динамо» приостановило все переговоры по контрактам из-за финансовой ситуации (Metaratings)

«Динамо» приостановило все переговоры по контрактам из-за финансовой ситуации (Metaratings)

28 марта 2022, 13:21
4

«Динамо» до лета не будет вести переговоры с игроками о новых контрактах.

По информации Metaratings, из-за сложной финансовой ситуации клуб приостановил все переговоры, в том числе с потенциальными новичками.

  • В феврале против Банка ВТБ – экс-владельца «Динамо» – были введены санкции со стороны Великобритании и США.
  • Из-за этого банк передал пакет акций «Динамо» спортивному обществу «Динамо».
  • «Динамо» идет на 2-м месте в РПЛ.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (4)
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Skull_Boy
1648466087
Вот и все, а то санкции, как говорят наши чинуши, не влияют ни на что, учитывая, что все подскочило в 2 раза, а футбол и так был в жопе, а теперь на кладбище
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portero
1648466606
Сколько там команд чинуши хотели??? 18-20 Дай бог 16 чтоб играли и доигрывали сезон, самое смешное чинуши и будут их топить раздуванием бюджетов, ведь их не футьол интересует, а осваивание денег вокруг футбола...
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