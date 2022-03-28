«Динамо» приостановило все переговоры по контрактам из-за финансовой ситуации (Metaratings)

«Динамо» до лета не будет вести переговоры с игроками о новых контрактах.

По информации Metaratings, из-за сложной финансовой ситуации клуб приостановил все переговоры, в том числе с потенциальными новичками.

В феврале против Банка ВТБ – экс-владельца «Динамо» – были введены санкции со стороны Великобритании и США.

Из-за этого банк передал пакет акций «Динамо» спортивному обществу «Динамо».

«Динамо» идет на 2-м месте в РПЛ.

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