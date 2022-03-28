«Динамо» приостановило все переговоры по контрактам из-за финансовой ситуации (Metaratings)

Сколько там команд чинуши хотели??? 18-20
Дай бог 16 чтоб играли и доигрывали сезон, самое смешное чинуши и будут их топить раздуванием бюджетов, ведь их не футьол интересует, а осваивание денег вокруг футбола...
«Динамо» до лета не будет вести переговоры с игроками о новых контрактах.
По информации Metaratings, из-за сложной финансовой ситуации клуб приостановил все переговоры, в том числе с потенциальными новичками.
- В феврале против Банка ВТБ – экс-владельца «Динамо» – были введены санкции со стороны Великобритании и США.
- Из-за этого банк передал пакет акций «Динамо» спортивному обществу «Динамо».
- «Динамо» идет на 2-м месте в РПЛ.
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