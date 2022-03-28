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«Динамо» приостановило все переговоры по контрактам из-за финансовой ситуации (Metaratings)

«Динамо» до лета не будет вести переговоры с игроками о новых контрактах.

По информации Metaratings, из-за сложной финансовой ситуации клуб приостановил все переговоры, в том числе с потенциальными новичками.

  • В феврале против Банка ВТБ – экс-владельца «Динамо» – были введены санкции со стороны Великобритании и США.
  • Из-за этого банк передал пакет акций «Динамо» спортивному обществу «Динамо».
  • «Динамо» идет на 2-м месте в РПЛ.

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Источник: Metaratings

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28.03.2022 13:21
Комментарии4
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    Рейтинг: +60868

    portero 28 марта, 14:23

    Сколько там команд чинуши хотели??? 18-20
    Дай бог 16 чтоб играли и доигрывали сезон, самое смешное чинуши и будут их топить раздуванием бюджетов, ведь их не футьол интересует, а осваивание денег вокруг футбола...

    3
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    Рейтинг: +409

    3meeeD > portero 28 марта, 15:08

    Дай бог что 8 насчиталось

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +13512

    Skull_Boy 28 марта, 14:14

    Вот и все, а то санкции, как говорят наши чинуши, не влияют ни на что, учитывая, что все подскочило в 2 раза, а футбол и так был в жопе, а теперь на кладбище

    2
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    Рейтинг: +233

    Stavr007 > Skull_Boy 28 марта, 15:45

    у одних коней все "отлично" хах

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