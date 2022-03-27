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  • Галактионов: «Исключение Захаряна из топ-11 молодых игроков мира – абсурд и политическая история»

Галактионов: «Исключение Захаряна из топ-11 молодых игроков мира – абсурд и политическая история»

27 марта 2022, 15:21
2

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов ответил на вопрос о полузащитнике «Динамо» Арсене Захаряне. Ранее он был в списке Goal как один из 11 лучших молодых игроков мира.

– Захарян попал в топ-11 молодых игроков мира, но потом был исключен.

– Это абсурд. Если игрок по спортивному принципу попал в список, на каком основании его исключают? Это чисто политическая история, к сожалению.

  • В этом сезоне РПЛ Захарян провел 21 матч, забил 5 голов, сделал 7 ассистов.
  • Он воспитанник «Динамо».
  • Зимой сообщалось об интересе к Захаряну со стороны «Реала».

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Динамо Россия (мол) Захарян Арсен Галактионов Михаил
Комментарии (2)
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adekvat0726
1648407278
Играл бы за Армению, никто б его не исключил
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