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Галактионов: «Исключение Захаряна из топ-11 молодых игроков мира – абсурд и политическая история»

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов ответил на вопрос о полузащитнике «Динамо» Арсене Захаряне. Ранее он был в списке Goal как один из 11 лучших молодых игроков мира.

– Захарян попал в топ-11 молодых игроков мира, но потом был исключен.

– Это абсурд. Если игрок по спортивному принципу попал в список, на каком основании его исключают? Это чисто политическая история, к сожалению.

  • В этом сезоне РПЛ Захарян провел 21 матч, забил 5 голов, сделал 7 ассистов.
  • Он воспитанник «Динамо».
  • Зимой сообщалось об интересе к Захаряну со стороны «Реала».

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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