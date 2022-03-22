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Смородская: «О каком расширении РПЛ идет речь? Сейчас надо думать, как сохранить лигу»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала информацию о расширении РПЛ до 18 команд.

«О каком расширении может идти речь? Галицкий заберет деньги из «Краснодара», и уже минус одна команда. В какую сторону расширяться, если даже такие меценаты, как Галицкий, находятся в сложной ситуации.

Наши клубы будут терять спонсоров, беднеть. В футбол сейчас никто инвестировать не станет. В таких условиях надо думать о том, как сохранить лигу. Понятия не имею, чем руководствуются клубы, которые голосуют «за» расширение», – сказала Смородская.

  • Клубы РПЛ договорились об увеличении команд с сезона-2022/23 до 18 участников.
  • Сейчас в лиге 16 клубов.

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Источник: Sport24

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Комментарии4
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    Рейтинг: +14863

    Cleaner 1 час назад

    Смородская развалила Локомотив.

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    Рейтинг: +5525

    Давид59 2 часа назад

    Ого! Редко видишь от лиц такого ранга трезвые мысли. Понятно, что сейчас важно сохранить РПЛ. Я тоже против того, чтобы РПЛ расширять. Ведь это снизит её уровень и подорвёт зрительский интерес.

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    Рейтинг: +16339

    Garrincha58 2 часа назад

    правильно говорит не то что эти Ивановы Газики Аджоевы

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    Рейтинг: +1635

    nominum 2 часа назад

    Тупая меркантильная Смородская.

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