Смородская: «О каком расширении РПЛ идет речь? Сейчас надо думать, как сохранить лигу»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала информацию о расширении РПЛ до 18 команд.

«О каком расширении может идти речь? Галицкий заберет деньги из «Краснодара», и уже минус одна команда. В какую сторону расширяться, если даже такие меценаты, как Галицкий, находятся в сложной ситуации.

Наши клубы будут терять спонсоров, беднеть. В футбол сейчас никто инвестировать не станет. В таких условиях надо думать о том, как сохранить лигу. Понятия не имею, чем руководствуются клубы, которые голосуют «за» расширение», – сказала Смородская.

Клубы РПЛ договорились об увеличении команд с сезона-2022/23 до 18 участников.

Сейчас в лиге 16 клубов.

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