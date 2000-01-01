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⚡ Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги

Число команд в чемпионате России может увеличиться со следующего сезона.

Соответствующее решение на общем собрании поддержали все клубы РПЛ. Теперь реформу должен утвердить исполком РФС.

«Клубы российской Премьер-лиги договорились увеличить количество команд с сезона-2022/23 до 18 участников.

Сегодня было принято решение о том, чтобы предоставить мне личный голос в лиге, все единогласно проголосовали.

Это приведет к тому, что будет необходимо менять действующий устав», – сказал президент РПЛ Ашот Хачатурянц.

  • В российском чемпионате выступает 16 клубов с 1998 года.
  • Заседание исполкома РФС состоится 23 марта.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 15:07
Комментарии27
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    Рейтинг: +276

    SpartakMoskwa 26 минут назад

    В Рпл половина клубов себя еле содержит они ещё увеличили вот идиоты

    1
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    Рейтинг: +1644

    Sviro 51 минуту назад

    Когда коту делать нечего, он яйца лижет.

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +943

    ВРЕМЯ и СТЕКЛО 1 час назад

    Самые лучшие достижения футбола в СССР были, когда в высшей лиге играли 12 команд. Россия меньше СССР , а РФС постоянно танцует на граблях.

    0
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    Рейтинг: +4470

    ySS 1 час назад

    Не понимаю тех зрителей, кому не все равно сколько будет в чемпионате неинтересующих их матчей. Не смотрите то, что считаете "говнофутболом". Кто заставляет садиться у телевизора или идти на стадион?
    Увеличится финансовая нагрузка на клубы, им и решать

    1
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    Рейтинг: +1441

    ab15488 > ySS 33 минуты назад

    Так это деньги. И немалые. Если мы стремимся к конкурентному футболу, то клубы должны перейти на самоокупаемость. А это продажа телетрансляций и билетов на стадионы. Футбол это шоу и никто не будет платить за плохое шоу. У того же Зенита, кроме всем известной мошны, еще и самая высокая средняя посещаемость матчей. Мелочь, а приятно. И пока решать жить клубу или нет будут губернаторы областей смысла в таком развитии футбола - ноль

    0
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    Рейтинг: +5128

    rash1959 1 час назад

    Какое в ж... расширение. Будущие (2022-2023 и далее годов) бюджеты регионов не потянут региональный футбол. То что пока дышит, загнётся до конца года. В какое время СУЩЕСТВУЕМ, забыли?

    2
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    Рейтинг: +5705

    maygli > rash1959 1 час назад

    Зарплаты игрокам приведут в норму и всем всего хватит.
    Надо любить футбол в себе, а не себя в футболе.

    0
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    Рейтинг: +14839

    Cleaner 2 часа назад

    Клубы РПЛ приняли ВЕРНОЕ решение. Больше команд - выше уровень. Количество всегда переходит в качество.

    2
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    Рейтинг: +13203

    NewLife > Cleaner 2 часа назад

    Однако, этот постулат почему-то не действует применительно к Вашим комментам.

    2
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    Рейтинг: +1441

    ab15488 > Cleaner 2 часа назад

    Больше команд с хреновыми полями 6 месяцев из 9ти это не выше уровень. Больше команд с хреновым финансированием - это не выше уровень. Без развития детского футбола, без обучения тренеров будет просто бОльшее количество никому не интересных говноматчей со слабыми командами

    1
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    Рейтинг: +13203

    NewLife 2 часа назад

    Какой позор ! Это уже не спорт, а сознательное убийство российского футбола на поводу у чиновников.

    1
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    Рейтинг: +14839

    Cleaner > NewLife 2 часа назад

    Блаблабла. Это я про Ваш комментарий. Набор ничего не говорящих слов.(

    2
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    Рейтинг: +943

    ВРЕМЯ и СТЕКЛО 2 часа назад

    Футбол убивает Россию.

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    Рейтинг: +16215

    Persona_non_Grata > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 1 час назад

    В России убивают футбол - так будет правильнее !

    1
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    Рейтинг: +21888

    JTherry 3 часа назад

    "свистел" Хача про недопущение к расширению и мораторий на вылет, а сам проголосовал - "за"...( самострел для спортивной составляющей чемпионата РПЛ, и сделал это презик РПЛ... ню-ню, в следующем сезоне ждем-с очередных банкротств клубов...

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    Рейтинг: +14839

    Cleaner > JTherry 2 часа назад

    Злопыхатель Вы...(

    0
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    Рейтинг: +18961

    derrik2000 3 часа назад

    "Клубы РПЛ ЕДИНОГЛАСНО проголосовали за расширение лиги"

    Неужели???
    А вчера была информация, что многие клубы не поддерживают, а сегодня на Телеграм тоже другая информация:

    "Клубы РПЛ проголосовали за увеличение количества команд до 18

    Об этом заявил глава лиги Ашот Хачатурянц. По его словам, десять клубов проголосовали за, пять — против."

    Если когда 1/3 против, то это - ЕДИНОГЛАСНО, тогда извините...
    )))))))))))))))))))))

    3
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    Рейтинг: +165

    RusPlan > derrik2000 2 часа назад

    "Сегодня было принято решение о том, чтобы предоставить мне личный голос в лиге, все единогласно проголосовали"
    вот тут я ниче не понял, но раз проголосовали единогласно, значит будет все круто... для Ашота)))

    1
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    ...
    Рейтинг: +18961

    derrik2000 > RusPlan 2 часа назад

    Слово "ЕДИНОГЛАСНО" убрали из заголовка.
    Оперативненько!
    Даже Control+ Enter не пришлось нажимать.
    ))))

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