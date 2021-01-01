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Топ-клубы РПЛ выступают против расширения лиги и моратория на вылет

Стало известно, какие клубы лоббируют расширение РПЛ и мораторий на вылет в этом сезоне.

По информации «Чемпионата», «Урал», «Ростов», «Уфа» и «Ахмат» активнее всех выступают за расширение РПЛ до 18 команд и введение моратория на вылет в ФНЛ. Их поддерживают ещe несколько клубов.

Топ-клубы РПЛ выступают против принятия данных решений.

Эти и другие вопросы будут обсуждаться на общем собрании клубов, которое состоится завтра, 22 марта. Общая позиция лиги будет представлена исполкому РФС 23 марта.

  • Если комитет утвердит изменения, то по итогам сезона-2021/22 в ФНЛ не вылетит ни одна команда.

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 18:10
Комментарии7
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    Рейтинг: +184

    Азбука 33 секунды назад

    Если расширять, то обязательно сохранить положение в этом сезоне, что 2 последних вылетают, а следующая пара предпоследних играет переходные. Тогда сохранится спортивный принцип в РПЛ и не останется корыстных мотивов у аутсайдеров. Клубам ФНЛ такой вариант придаст новые стимулы в борьбе, когда даже 6 место получит шанс.

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    Рейтинг: +60379

    portero 37 минут назад

    нет мораторию!!!!!

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    Рейтинг: +15724

    paracetamol 1 час назад

    Мне стыдно за Урал. Который год уральская столица кормит шайку бездарных тренеришек и игрочишек, которые и не пытаются создать приличную команду, существуя безбедно за счет ее!

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    Рейтинг: +152

    ElninoO 1 час назад

    А потом будут выступать за 20, а потом за 22 и так далее, главное не вылететь из кормушки, и можно смело катать на п...й нули..

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    Рейтинг: +12946

    Fusballer 1 час назад

    Надо 24 команды сделать и туры два раза в неделю! И матчи проводить в январе.

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    Рейтинг: +2655

    СуперПАВ9 2 часа назад

    Ох зря ох как зря надеюсь всетаки расширют а то игр очень мало

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    Рейтинг: +6891

    R_a_i_n > СуперПАВ9 1 час назад

    Игры можно увеличить. Например сделать несколько кругов+ плей офф. А расширять... ну будут дворовые команды играть, какой интерес??

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