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Топ-клубы РПЛ выступают против расширения лиги и моратория на вылет

21 марта 2022, 18:10
8

Стало известно, какие клубы лоббируют расширение РПЛ и мораторий на вылет в этом сезоне.

По информации «Чемпионата», «Урал», «Ростов», «Уфа» и «Ахмат» активнее всех выступают за расширение РПЛ до 18 команд и введение моратория на вылет в ФНЛ. Их поддерживают ещe несколько клубов.

Топ-клубы РПЛ выступают против принятия данных решений.

Эти и другие вопросы будут обсуждаться на общем собрании клубов, которое состоится завтра, 22 марта. Общая позиция лиги будет представлена исполкому РФС 23 марта.

  • Если комитет утвердит изменения, то по итогам сезона-2021/22 в ФНЛ не вылетит ни одна команда.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (8)
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Fusballer
1647876214
Надо 24 команды сделать и туры два раза в неделю! А матчи проводить в январе.
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ElninoO
1647878728
А потом будут выступать за 20, а потом за 22 и так далее, главное не вылететь из кормушки, и можно смело катать на п...й нули..
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paracetamol
1647879278
Мне стыдно за Урал. Который год уральская столица кормит шайку бездарных тренеришек и игрочишек, которые и не пытаются создать приличную команду, существуя безбедно за счет ее!
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portero
1647881091
нет мораторию!!!!!
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Азбука
1647883330
Если расширять, то обязательно сохранить положение в этом сезоне, что 2 последних вылетают, а следующая пара предпоследних играет переходные. Тогда сохранится спортивный принцип в РПЛ и не останется корыстных мотивов у аутсайдеров. Клубам ФНЛ такой вариант придаст новые стимулы в борьбе, когда даже 6 место получит шанс.
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