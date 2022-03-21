Топ-клубы РПЛ выступают против расширения лиги и моратория на вылет

Стало известно, какие клубы лоббируют расширение РПЛ и мораторий на вылет в этом сезоне.

По информации «Чемпионата», «Урал», «Ростов», «Уфа» и «Ахмат» активнее всех выступают за расширение РПЛ до 18 команд и введение моратория на вылет в ФНЛ. Их поддерживают ещe несколько клубов.

Топ-клубы РПЛ выступают против принятия данных решений.

Эти и другие вопросы будут обсуждаться на общем собрании клубов, которое состоится завтра, 22 марта. Общая позиция лиги будет представлена исполкому РФС 23 марта.

Если комитет утвердит изменения, то по итогам сезона-2021/22 в ФНЛ не вылетит ни одна команда.

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