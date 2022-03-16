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  • РПЛ обсудит мораторий на вылет в ФНЛ и потолок зарплат 22 марта

РПЛ обсудит мораторий на вылет в ФНЛ и потолок зарплат 22 марта

16 марта 2022, 22:09
6

Очередное общее собрание РПЛ состоится 22 марта. Источник сообщил список вопросов, которые будут рассмотрены.

  • Установление дополнительного регистрационного периода для российских клубов, завершающегося не ранее 18 апреля (на 10 дней позже крайнего срока, в течение которого иностранные клубы могут зарегистрировать футболистов, приостановивших контракты с российскими клубами).
  • Увеличение участников РПЛ до 18 команд с сезона-2022/23. По итогам сезона 21/22 из РПЛ не вылетает никто, из ФНЛ поднимаются команды, занявшие 1-е и 2-е место.
  • Установление лимита зарплат по аналогии с тем, что есть в ФНЛ (по финансовому регламенту ФНЛ максимум зарплат – 300 тысяч рублей).
  • Введение запрета на выплату зарплаты и иных выплат в иностранной валюте и у.е. с обязательством зафиксировать существующие зарплаты в рублях по соглашению сторон, а при отсутствии оного – по официальному курсу ЦБ на определенную дату.
  • Перемены в Дисциплинарном регламенте по текущему чемпионату – в силу того, что у ряда клубов уехали иностранцы и есть ограничения по числу футболистов, поменять грейды по пропускам матчей после получения определенного числа карточек – не после 4-го и 8-го предупреждений, как сейчас, а после 6-го и 10/12-го.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (6)
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BRO_football
1647460351
Потолок зарплат и зарплаты только в рублях, это хорошо. Но мораторий на вылет и увеличение РПЛ до 18 клубов это тупость.
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волчарик
1647464315
Чем больше обсуждают,тем больше бардакаПо дисциплине-а что без иностранцев можно нарушать чаще?Работаешь в России получай в рублях,а потом меняй на что хочешь.Мораторий на вылет противоречит спорту.Количество команд самый спорный вопрос-16 без ек и сборной мало,увеличить за счет ФНЛ скучно и полнейшая деградация,может сделать открытую лигу как в хоккее или баскетболе.И последнее о зарплатах-все должны получать достойно,но наверное не должен футболист получать больше врача или пожарного(как и артист больше сталевара или строителя).
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paracetamol
1647499560
РПЛ полностью себя дискредитировал, в т.ч. по вопросу судейства. Не лезьте в клубные дела, иначе клубы могут образовать другую лигу. Все одно эту шайку бюрократов отовсюду выгнали!
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