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РПЛ обсудит мораторий на вылет в ФНЛ и потолок зарплат 22 марта

Очередное общее собрание РПЛ состоится 22 марта. Источник сообщил список вопросов, которые будут рассмотрены.

  • Установление дополнительного регистрационного периода для российских клубов, завершающегося не ранее 18 апреля (на 10 дней позже крайнего срока, в течение которого иностранные клубы могут зарегистрировать футболистов, приостановивших контракты с российскими клубами).
  • Увеличение участников РПЛ до 18 команд с сезона-2022/23. По итогам сезона 21/22 из РПЛ не вылетает никто, из ФНЛ поднимаются команды, занявшие 1-е и 2-е место.
  • Установление лимита зарплат по аналогии с тем, что есть в ФНЛ (по финансовому регламенту ФНЛ максимум зарплат – 300 тысяч рублей).
  • Введение запрета на выплату зарплаты и иных выплат в иностранной валюте и у.е. с обязательством зафиксировать существующие зарплаты в рублях по соглашению сторон, а при отсутствии оного – по официальному курсу ЦБ на определенную дату.
  • Перемены в Дисциплинарном регламенте по текущему чемпионату – в силу того, что у ряда клубов уехали иностранцы и есть ограничения по числу футболистов, поменять грейды по пропускам матчей после получения определенного числа карточек – не после 4-го и 8-го предупреждений, как сейчас, а после 6-го и 10/12-го.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +11148

    BRO_football 31 минуту назад

    Потолок зарплат и зарплаты только в рублях, это хорошо. Но мораторий на вылет и увеличение РПЛ до 18 клубов это тупость.

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    Рейтинг: +1217

    стоп кран 39 минут назад

    Потолок зарплат это да...Очинно правильное решение.
    А так то робяты вы все слышали слова 01 -го. Ну там про мух, которых невзначай проглотят и прочую пятую колонну. Так что все, воля кончилась. Гайки закручиваются....Фильтруйте базар, будьте предельно осторожны, ходите озираясь. А то невзначай брякните чо нить и...ХЕ.РАКС ...вы 5-я колонна и до 15 лет, по новому закону.
    Спасибо пукину.

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    Рейтинг: +904

    mama1991 51 минуту назад

    Хорошее решение, надо убирать многих от кормушки, и пустить футбол по спортивным рельсам а не бизнес!

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    Рейтинг: +14622

    Cleaner 52 минуты назад

    Спартака спасать от вылета будут???...)))

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