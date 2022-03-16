РПЛ обсудит мораторий на вылет в ФНЛ и потолок зарплат 22 марта

Очередное общее собрание РПЛ состоится 22 марта. Источник сообщил список вопросов, которые будут рассмотрены.
- Установление дополнительного регистрационного периода для российских клубов, завершающегося не ранее 18 апреля (на 10 дней позже крайнего срока, в течение которого иностранные клубы могут зарегистрировать футболистов, приостановивших контракты с российскими клубами).
- Увеличение участников РПЛ до 18 команд с сезона-2022/23. По итогам сезона 21/22 из РПЛ не вылетает никто, из ФНЛ поднимаются команды, занявшие 1-е и 2-е место.
- Установление лимита зарплат по аналогии с тем, что есть в ФНЛ (по финансовому регламенту ФНЛ максимум зарплат – 300 тысяч рублей).
- Введение запрета на выплату зарплаты и иных выплат в иностранной валюте и у.е. с обязательством зафиксировать существующие зарплаты в рублях по соглашению сторон, а при отсутствии оного – по официальному курсу ЦБ на определенную дату.
- Перемены в Дисциплинарном регламенте по текущему чемпионату – в силу того, что у ряда клубов уехали иностранцы и есть ограничения по числу футболистов, поменять грейды по пропускам матчей после получения определенного числа карточек – не после 4-го и 8-го предупреждений, как сейчас, а после 6-го и 10/12-го.
Ставь на любимый клуб и получай 1000 рублей бесплатно
Источник: «РБ Спорт»