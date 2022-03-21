Мостовой: «Рубин», конечно, просчитался с назначением Слуцкого»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой считает ошибкой руководства «Рубина» назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера.

«Думаю, все игры уходят на второй план после того, что ЦСКА сделал с «Рубином». 6:1 – можно сказать, что разорвали по частям, здесь никакого оправдания быть не может.

«Рубин», конечно, все ниже и ниже, в принципе это не только после вчерашней игры, а уже на протяжении долгого времени.

Команда с такими амбициями, команда с большим количеством затраченных на трансферы денег, но сами понимаете, почему там всe происходит так.

Они, конечно, просчитались с назначением Слуцкого, потому что нельзя назначать тренера, которого за последнее время выгоняют из многих команд с отрицательными результатами, и что они этим хотели?

Хотя «Рубин» до этого тоже нормально выглядел, всегда занимал пятое-шестое место, а сейчас они плетутся внизу. Основная проблема в этом», – написал Мостовой в своем телеграм-канале.

Казанцы проиграли 6 из 7 последних матчей в РПЛ.

Слуцкий возглавляет команду с декабря 2020 года.

Следующий соперник «Рубина» – «Химки» (1 апреля).

Регистрируйтесь и смотрите бесплатно футбольные трансляции