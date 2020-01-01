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Мостовой: «Рубин», конечно, просчитался с назначением Слуцкого»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой считает ошибкой руководства «Рубина» назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера.

«Думаю, все игры уходят на второй план после того, что ЦСКА сделал с «Рубином». 6:1 – можно сказать, что разорвали по частям, здесь никакого оправдания быть не может.

«Рубин», конечно, все ниже и ниже, в принципе это не только после вчерашней игры, а уже на протяжении долгого времени.

Команда с такими амбициями, команда с большим количеством затраченных на трансферы денег, но сами понимаете, почему там всe происходит так.

Они, конечно, просчитались с назначением Слуцкого, потому что нельзя назначать тренера, которого за последнее время выгоняют из многих команд с отрицательными результатами, и что они этим хотели?

Хотя «Рубин» до этого тоже нормально выглядел, всегда занимал пятое-шестое место, а сейчас они плетутся внизу. Основная проблема в этом», – написал Мостовой в своем телеграм-канале.

  • Казанцы проиграли 6 из 7 последних матчей в РПЛ.
  • Слуцкий возглавляет команду с декабря 2020 года.
  • Следующий соперник «Рубина» – «Химки» (1 апреля).

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Источник: телеграм-канал Александра Мостового

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Сегодня, 12:30
Комментарии10
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    Рейтинг: +16309

    Garrincha58 48 минут назад

    хре...вый из тебя эксперт даже ты сам Мостовой после неплохой карьеры футболиста всё ниже и ниже плинтуса опускаешься после каждого высказывания своего не уместного мнения

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    Рейтинг: +13182

    NewLife 1 час назад

    Где ты был во время назначения Слуцкера, почему не опубликовал это экспертное мнение ? Что-то много стало кругом шакалов, кричащих, что Акела промахнулся.

    1
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    Рейтинг: +21868

    JTherry > NewLife 45 минут назад

    у Мостового давно неприязнь к Слуцкому из-за того, что Мостовой играл в большом футболе, а Слуцкий - нет, потому и вопрос о тренерских способностях у Мостового стоит ребром - не может тренер быть хорошим, не играя в футбол сам... про "русского Моуриньо" не Царь ли запустил..?)

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    Рейтинг: +2690

    СуперПАВ9 1 час назад

    Сашка иди ты потренеруй, только тебя не кто не зовет

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    Рейтинг: +1364

    Vitaga 1 час назад

    мостовой всё более разочаровывает ... лепит постоянно какую то хрень с видом как будто он Гвардиола или Тухель по крайней мере. как тренер мостовой 0. как спортдир 0. как балабол- 10 баллов

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    Рейтинг: +22690

    DOCTOR PENALTY 1 час назад

    Вероятно, Сайманов это тоже понял и примет скоро решение.

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    Рейтинг: +24405

    vladimir-7 2 часа назад

    Мостовой, ты заявляешь, что при счете 6:1 ЦСКА разорвал Рубин по частям и он
    опускается все ниже и ниже, а как же спартак проиграл Зениту 7:1 и находясь на
    уровне Рубина в чемпионате РПЛ, продолжает выигрывать у лидера Динамо и
    не развалился по частям? Время покажет, что будет с Рубином.

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    Рейтинг: +11

    ароба 2 часа назад

    бердиева надо

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    Рейтинг: +2473

    Чермындыр 2 часа назад

    Еще по работе в ЦСКА было понятно, что Слуцкий может дать результат только при наличии качественных исполнителей. Были в Рубине Макаров, Деспот, нормальный Хвича - был результат. Сейчас все разбежались, взамен набрали шлак - Слуцкий ожидаемо сел в лужу.

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    Рейтинг: +21868

    JTherry 2 часа назад

    "Рубин... просчитались с назначением Слуцкого, потому что нельзя назначать тренера, которого за последнее время выгоняют из многих команд с отрицательными результатами..."
    ...надо было назначить главным тренером Мостового, уж он бы дал "положительный результат", если бы дал вообще что-нибудь... "играть и тренировать" - разные профессиональные навыки, пора бы уже Царю успокоиться и не раздувать "пожар" в своем телеграме...

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