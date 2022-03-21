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  • Мостовой: «Рубин», конечно, просчитался с назначением Слуцкого»

Мостовой: «Рубин», конечно, просчитался с назначением Слуцкого»

21 марта 2022, 12:30
10

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой считает ошибкой руководства «Рубина» назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера.

«Думаю, все игры уходят на второй план после того, что ЦСКА сделал с «Рубином». 6:1 – можно сказать, что разорвали по частям, здесь никакого оправдания быть не может.

«Рубин», конечно, все ниже и ниже, в принципе это не только после вчерашней игры, а уже на протяжении долгого времени.

Команда с такими амбициями, команда с большим количеством затраченных на трансферы денег, но сами понимаете, почему там всe происходит так.

Они, конечно, просчитались с назначением Слуцкого, потому что нельзя назначать тренера, которого за последнее время выгоняют из многих команд с отрицательными результатами, и что они этим хотели?

Хотя «Рубин» до этого тоже нормально выглядел, всегда занимал пятое-шестое место, а сейчас они плетутся внизу. Основная проблема в этом», – написал Мостовой в своем телеграм-канале.

  • Казанцы проиграли 6 из 7 последних матчей в РПЛ.
  • Слуцкий возглавляет команду с декабря 2020 года.
  • Следующий соперник «Рубина» – «Химки» (1 апреля).

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Источник: телеграм-канал Александра Мостового
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид Мостовой Александр
Комментарии (10)
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JTherry
1647855726
"Рубин... просчитались с назначением Слуцкого, потому что нельзя назначать тренера, которого за последнее время выгоняют из многих команд с отрицательными результатами..." ...надо было назначить главным тренером Мостового, уж он бы дал "положительный результат", если бы дал вообще что-нибудь... "играть и тренировать" - разные профессиональные навыки, пора бы уже Царю успокоиться и не раздувать "пожар" в своем телеграме...
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Чермындыр
1647856150
Еще по работе в ЦСКА было понятно, что Слуцкий может дать результат только при наличии качественных исполнителей. Были в Рубине Макаров, Деспот, нормальный Хвича - был результат. Сейчас все разбежались, взамен набрали шлак - Слуцкий ожидаемо сел в лужу.
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ароба
1647857097
бердиева надо
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vladimir-7
1647857525
Мостовой, ты заявляешь, что при счете 6:1 ЦСКА разорвал Рубин по частям и он опускается все ниже и ниже, а как же спартак проиграл Зениту 7:1 и находясь на уровне Рубина в чемпионате РПЛ, продолжает выигрывать у лидера Динамо и не развалился по частям? Время покажет, что будет с Рубином.
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DOCTOR PENALTY
1647859078
Вероятно, Сайманов это тоже понял и примет скоро решение.
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Vitaga
1647859350
мостовой всё более разочаровывает ... лепит постоянно какую то хрень с видом как будто он Гвардиола или Тухель по крайней мере. как тренер мостовой 0. как спортдир 0. как балабол- 10 баллов
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NewLife
1647860612
Где ты был во время назначения Слуцкера, почему не опубликовал это экспертное мнение ? Что-то много стало кругом шакалов, кричащих, что Акела промахнулся.
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Garrincha58
1647861924
хре...вый из тебя эксперт даже ты сам Мостовой после неплохой карьеры футболиста всё ниже и ниже плинтуса опускаешься после каждого высказывания своего не уместного мнения
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vladimir-7
1647869401
А. Мостовой, даже когда Л. Слуцкий уйдат, тебя не пригласят главным тренером в Рубин, да и никакой клуб РПЛ не пригласит тебя.
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