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Алаба, Кроос, Модрич – в основе «Реала» на Эль Класико; Пике, Бускетс, Обамеянг сыграют у «Барселоны»

Стали известны стартовые составы команд на матч 29-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Барселоной».

«Реал»: Куртуа, Начо, Алаба, Милитао, Карвахаль, Каземиро, Кроос, Модрич, Вальверде, Жуниор, Родриго.

Запасные: Лунин, Пинейро, Вальехо, Марсело, Иско, Себальос, Камавинга, Васкес, Асенсио, Диас, Азар, Йович.

«Барселона»: тер Штеген, Альба, Гарсия, Пике, Араухо, Педри, Бускетс, Ф. де Йонг, Торрес, Обамеянг, Дембеле.

Запасные: Нето, Тенас, Алвес, Лангле, Мингеса, Гонсалес, Пуч, Гави, Брейтуэйт, Депай, Траоре, Л. де Йонг.

  • Игра пройдет на «Сантьяго Бернабеу». Начало – в 23:00 мск.
  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

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Источник: Бомбардир.ру

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