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Чистяков: «Динамо» наступает «Зениту» на пятки»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался после матча 22-го тура РПЛ против «Арсенала» (3:0). Петербуржцы теперь лидируют в таблице с шестиочковым отрывом.

— Насколько важна и своевременна была эта победа после ничьи в Самаре?

— Каждая победа важна для нас. Как вы знаете, «Динамо» наступает на пятки в турнирной таблице. Мы всегда играем на победу, и каждый матч для нас очень важен. И эта победа, наверное, была важна вдвойне, потому что сейчас перерыв на сборную, и конечно, хотелось бы уйти с отрывом.

  • «Динамо» завтра, 20 марта, сыграет с «Ростовом».
  • Чистяков отправляется в сборную России.
  • Ближайший соперник «Зенита» – «Сочи» (3 апреля).

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Источник: официальный сайт «Зенита»

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19.03.2022 23:42
Комментарии1
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    Рейтинг: +953

    вальтер79 1 час назад

    чемпионская интрига нарастает еще же и цска подтянулся к лидерам)))

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