Колыванов – об отстранении сборной России: «Мы великая страна, переживем все это, и будет хорошо»

Бывший игрок сборной России Игорь Колыванов прокомментировал последнее решение Спортивного арбитражного суда (CAS). Он оставил в силе санкции ФИФА в отношении России.

«Решение наверное было принято давно, просто подтвердили. Здесь ничего удивительно нет, это очень болезненно для всех нас, но не до такой степени. Мы великая страна, переживeм всe это, и будет хорошо.

РФС будет делать попытки, чтобы вернуть всe на свои места, но вокруг нас сидят все злодеи и хотят сделать гадости. Но мы любим нашу страну и будем бороться до последнего», – сказал Колыванов.

Учебно-тренировочный сбор России, несмотря на санкции, пройдет с 21 по 27 марта.

Команда будет работать в Москве.

Российскую сборную отстранили от участия в международных соревнованиях.

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