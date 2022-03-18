Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Колыванов – об отстранении сборной России: «Мы великая страна, переживем все это, и будет хорошо»

Колыванов – об отстранении сборной России: «Мы великая страна, переживем все это, и будет хорошо»

18 марта 2022, 19:40
3

Бывший игрок сборной России Игорь Колыванов прокомментировал последнее решение Спортивного арбитражного суда (CAS). Он оставил в силе санкции ФИФА в отношении России.

«Решение наверное было принято давно, просто подтвердили. Здесь ничего удивительно нет, это очень болезненно для всех нас, но не до такой степени. Мы великая страна, переживeм всe это, и будет хорошо.

РФС будет делать попытки, чтобы вернуть всe на свои места, но вокруг нас сидят все злодеи и хотят сделать гадости. Но мы любим нашу страну и будем бороться до последнего», – сказал Колыванов.

  • Учебно-тренировочный сбор России, несмотря на санкции, пройдет с 21 по 27 марта.
  • Команда будет работать в Москве.
  • Российскую сборную отстранили от участия в международных соревнованиях.

Регистрируйтесь за 2 минуты и получайте 1000 рублей бесплатно от Bettery

Еще по теме:
«Для меня это стало неожиданностью». Экс-тренер «Спартака» – об уходе Ваноли из клуба
«Слишком много популизма». Вице-президент УЕФА – о решении Польши не вызывать Рыбуса в сборную 4
Джикия возмущен тем, как «Зенит» представил Бакаева. Он считает подставой видео с воспитанниками «Спартака» 23
Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Колыванов Игорь
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Kollljan
1647626000
Хорошо будет тем, кто поместится в бункер. А остальным - сомнительно.
Ответить
Vitaga
1647641101
прикинь - Колыванов - этой сказкой нас кормят уже хз сколько лет. что мы сами как мантру повторять стали... только это хорошо никак не наступает.. уже лет 200
Ответить
SLADE2019
1647672711
Когда переживем, будет хорошо. Никто не спорит. Но подобные отстранения никогда положительно на уровень футбола не действует. Хотя, сейчас самое время для таких тренеров, как Колыванов. Он может с какой-нибудь командой и трофей взять.
Ответить
Главные новости
«Атлетико» принял решение по Альваресу
17:21
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
16:12
3
ФотоБразильский форвард перешел в «Барселону»
15:54
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
15:46
9
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
15:33
6
Фото«ПСЖ» продал 18-летнего вингера за 55 миллионов
15:26
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
15:16
1
Фанатов «Факела» жестко наказали после матча с «Зенитом»
14:53
20
Орлов – о критике пенальти в Воронеже: «Предвзятое отношение москвичей – это ясно»
14:45
16
«Матч ТВ» покажет только две игры 7-го тура РПЛ
14:38
9
Все новости
Все новости
Глушаков оценил отставание «Спартака» от «Краснодара» в борьбе за чемпионство
17:06
1
Канчельскис сказал, может ли «Локомотив» оказаться в борьбе за выживание
16:49
ФотоКлуб РПЛ подписал хавбека сборной Армении
16:27
1
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
15:16
1
Фанатов «Факела» жестко наказали после матча с «Зенитом»
14:53
20
Орлов – о критике пенальти в Воронеже: «Предвзятое отношение москвичей – это ясно»
14:45
16
«Матч ТВ» покажет только две игры 7-го тура РПЛ
14:38
9
Батраков получил важное предупреждение
14:15
1
«Галатасарай» едва не подписал еще одного россиянина
14:09
2
У «Рубина» сорвался трансфер нападающего
13:52
Агент Головина, которым интересуется «Зенит», сказал, может ли игрок уйти из «Монако»
13:42
1
Клуб РПЛ хочет подписать защитника ЦСКА
13:30
«Факел» обратился в РФС по эпизоду с пенальти в игре с «Зенитом»
13:19
13
Аргентинский клуб хочет купить хавбека ЦСКА
12:57
2
Орлов разобрал эпизод с пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
12:46
21
Переход Энрике из «Зенита» в «Рому» под угрозой срыва
12:34
4
«Локомотив» нацелился на нападающего «Балтики»
12:12
11
Канчельскис исключил «Спартак» из борьбы за 1-2-е места в РПЛ
11:43
15
Гурцкая – о «Краснодаре»: «Перебирает очки»
11:14
4
Мостовой перейдет в «Локомотив»
11:02
13
Агент Баринова рассказал о неудавшемся переходе игрока в европейский клуб
10:39
Гаджиев – о главных тренерах 3 клубов РПЛ: «Люди с пустыми тренерскими профайлами»
10:27
10
Игрок «Оренбурга» назвал команду претендентом на чемпионство
09:36
3
Клубы РПЛ хотят заставить платить 10 миллионов за тренера-иностранца
09:19
12
Агенты Бертаччини и Хелиньо прокомментировали информацию об интересе ЦСКА
08:47
«Зенит» определил два условия для продажи Энрике
08:30
6
Самедов – о «Зените»: «Спартак» их вынес без шансов, там довольно нервозная атмосфера»
08:15
1
Гонду близок к уходу из ЦСКА
01:13
24
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+