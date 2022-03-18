Василий Березуцкий: «Назначение Алексея главным тренером ЦСКА – самый грамотный ход»

Василий Березуцкий рассказал о своем отношении к назначению брата Алексея на пост главного тренера ЦСКА.
– Любопытно, как вы прошлым летом отреагировали на новость, что Алексей Березуцкий назначен главным тренером ЦСКА?
– В сложившейся ситуации это был самый грамотный ход. Человек долгое время в клубе, ему не надо адаптироваться.
Он прекрасно осведомлен, что делать, отлично знает футболистов, и, таким образом, может сразу же приступать к работе.
Еще один очень важный момент заключается в том, что ЦСКА для Алексея – родной клуб. Как и для меня, разумеется.
- Василий Березуцкий вернулся в ЦСКА 10 января.
- Команда идет на 3-м месте в таблице РПЛ.
- После зимней паузы москвичи выиграли все 4 матча с общим счетом 7:2.
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Источник: сайт ЦСКА