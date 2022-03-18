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  • Василий Березуцкий: «Назначение Алексея главным тренером ЦСКА – самый грамотный ход»

Василий Березуцкий: «Назначение Алексея главным тренером ЦСКА – самый грамотный ход»

18 марта 2022, 17:13
8

Василий Березуцкий рассказал о своем отношении к назначению брата Алексея на пост главного тренера ЦСКА.

– Любопытно, как вы прошлым летом отреагировали на новость, что Алексей Березуцкий назначен главным тренером ЦСКА?

– В сложившейся ситуации это был самый грамотный ход. Человек долгое время в клубе, ему не надо адаптироваться.

Он прекрасно осведомлен, что делать, отлично знает футболистов, и, таким образом, может сразу же приступать к работе.

Еще один очень важный момент заключается в том, что ЦСКА для Алексея – родной клуб. Как и для меня, разумеется.

  • Василий Березуцкий вернулся в ЦСКА 10 января.
  • Команда идет на 3-м месте в таблице РПЛ.
  • После зимней паузы москвичи выиграли все 4 матча с общим счетом 7:2.

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Источник: сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Березуцкий Василий Березуцкий Алексей
Комментарии (8)
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Беспонтий
1647614357
но не самый грамотный ход бегать впереди брата по технической зоне с лицом главного тренера
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vladimir-7
1647614391
Братьев-близнецов разлучать нельзя, вот и работайте вместе в одной команде с общей целью и решением стоящих перед командой задач. Удачи и успехов Вам и команде ЦСКА. ЦВБП!!!
Ответить
вальтер79
1647614656
как говориться брат за брата тем более близнецы
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Garrincha58
1647676219
да если бы вам сейчас не купили четырёх новых игроков так и плелись бы с Ахметовым или Заболотным в середине, а может и совсем близко к Спартаку
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zigbert
1647677591
Да пока все идет как нельзя лучше. Удачные приобретения тоже поспособствовали этому. Даже прошлогодний лидер команды Эджуке, сейчас выходит только на замену.
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