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Василий Березуцкий: «Назначение Алексея главным тренером ЦСКА – самый грамотный ход»

Василий Березуцкий рассказал о своем отношении к назначению брата Алексея на пост главного тренера ЦСКА.

– Любопытно, как вы прошлым летом отреагировали на новость, что Алексей Березуцкий назначен главным тренером ЦСКА?

– В сложившейся ситуации это был самый грамотный ход. Человек долгое время в клубе, ему не надо адаптироваться.

Он прекрасно осведомлен, что делать, отлично знает футболистов, и, таким образом, может сразу же приступать к работе.

Еще один очень важный момент заключается в том, что ЦСКА для Алексея – родной клуб. Как и для меня, разумеется.

  • Василий Березуцкий вернулся в ЦСКА 10 января.
  • Команда идет на 3-м месте в таблице РПЛ.
  • После зимней паузы москвичи выиграли все 4 матча с общим счетом 7:2.

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Источник: сайт ЦСКА

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Комментарии3
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    Рейтинг: +947

    вальтер79 34 минуты назад

    как говориться брат за брата тем более близнецы

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    Ответить
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    Рейтинг: +24382

    vladimir-7 39 минут назад

    Братьев-близнецов разлучать нельзя, вот и работайте вместе в одной команде с
    общей целью и решением стоящих перед командой задач. Удачи и успехов Вам и
    команде ЦСКА. ЦВБП!!!

    0
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    Рейтинг: +620

    Беспонтий 39 минут назад

    но не самый грамотный ход
    бегать впереди брата по технической зоне
    с лицом главного тренера

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