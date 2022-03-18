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  • «Спартак» ограничил сотрудничество с «Матч ТВ» из-за «однобокого подхода к освещению» («Мутко против»)

«Спартак» ограничил сотрудничество с «Матч ТВ» из-за «однобокого подхода к освещению» («Мутко против»)

18 марта 2022, 10:14
36

«Спартак» решил ограничить сотрудничество с телеканалом «Матч ТВ».

«По моей информации руководство клуба решило приостановить любое взаимодействие с каналом вне рамок контракта. То есть все, что касается ТВ-контракта будет исполняться, однако многие другие направления будут заморожены.

По моим данным, руководство клуба пришло к такому решению в связи с «однобоким подходом к освещению, нарушением договорeнностей и нарушением этики».

Что именно произошло между клубом и каналом, а также какие договоренности были нарушены, пока неизвестно», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

  • «Матч ТВ» входит в «Газпром Медиа Холдинг».
  • «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.

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Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (36)
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Artemka444
1647589737
спартачок обиженку включил!!!!
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Hektor 84
1647591556
Да и жеребьевку лиги Европы 1/8 не показали по срач тв. Если бзянит уже вылетел получается и транслировать не надо?
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JTherry
1647592257
Спартаку давно пора было ограничить сотрудничество с этим одиозным "однобоким кАналом", лоббирующим интересы бомжей и их сателлитов - фарм-клубов...
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Fusballer
1647592279
Зенит в ЛЕ вылетел от Бетиса. А Спартак в ЛЕ смогла остановить только вся гейропа во главе с пиндосами!
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paracetamol
1647594088
«Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ, а будет на 10-м. Это все объясняет: все виноваты кроме них самих.
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pele1981
1647594356
И правильно сделал Спартак! Ибо общение с дебилами с Матч Тв ни к чему хорошему не приводит!)))
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Lilipyt
1647595074
Спартак находится в 6 очках от зоны вылета и удивляются, что на Матч ТВ не говорят о его величии.
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nik55
1647597162
это канал жополизов газсрема
Ответить
Dizgen
1647598363
Генич ЧМОО
Ответить
АРИЕЦ2008
1647603011
На последней игре не выдержал,выключил звук...
Ответить
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