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«Спартак» ограничил сотрудничество с «Матч ТВ» из-за «однобокого подхода к освещению» («Мутко против»)

«Спартак» решил ограничить сотрудничество с телеканалом «Матч ТВ».

«По моей информации руководство клуба решило приостановить любое взаимодействие с каналом вне рамок контракта. То есть все, что касается ТВ-контракта будет исполняться, однако многие другие направления будут заморожены.

По моим данным, руководство клуба пришло к такому решению в связи с «однобоким подходом к освещению, нарушением договорeнностей и нарушением этики».

Что именно произошло между клубом и каналом, а также какие договоренности были нарушены, пока неизвестно», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

  • «Матч ТВ» входит в «Газпром Медиа Холдинг».
  • «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.

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Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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Комментарии47
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    Рейтинг: +6732

    nik55 3 минуты назад

    это канал жополизов газсрема

    0
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    Рейтинг: +989

    Lilipyt 38 минут назад

    Спартак находится в 6 очках от зоны вылета и удивляются, что на Матч ТВ не говорят о его величии.

    0
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    Рейтинг: +2470

    Чермындыр 44 минуты назад

    Удивительно. Там же половина ведущих за Спартак топит не скрывая

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +697

    pele1981 50 минут назад

    И правильно сделал Спартак! Ибо общение с дебилами с Матч Тв ни к чему хорошему не приводит!)))

    1
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    Рейтинг: +781

    Дубина 50 минут назад

    газпром-срач тв давно не канал)))
    когда играют их лазурные все моменты которые превращаются в пенальти или кр,карточки газпром тв просто не показывают эти моменты и вырезают их,ходя по другим спорт каналам все это показывается)))

    2
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    Рейтинг: +15688

    paracetamol 54 минуты назад

    «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ, а будет на 10-м. Это все объясняет: все виноваты кроме них самих.

    0
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    Рейтинг: +781

    Дубина > paracetamol 49 минут назад

    помойка лазурная виновата во всем и всегда,просто убили наш футбол всякими малкамами да прочими второсортными зулусами((( с их зарплатами!!!

    2
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    Рейтинг: +14665

    Cleaner 1 час назад

    Да ВРАНЬЕ все это от Спартака. Взаимодействие с каналом Матч-ТВ, как и с любым другим каналом или радиостанцией ведется ТОЛЬКО В РАМКАХ КОНТРАКТА! И НИКАК иначе!

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    Рейтинг: +204

    (Меня за банили) > Cleaner 1 час назад

    ну да, тебе виднее конечно.

    3
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    Рейтинг: +18

    Nihatik 1 час назад

    Давно пора

    0
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    Рейтинг: +12882

    Fusballer 1 час назад

    Зенит в ЛЕ вылетел от Бетиса. А Спартак в ЛЕ смогла остановить только вся гейропа во главе с пиндосами!

    8
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    Рейтинг: +14665

    Cleaner > Fusballer 1 час назад

    Гейропа спасла Спартака от позора. Мне вся эта история именно так видится...

    1
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    Рейтинг: +544

    Demgel > Cleaner 1 час назад

    Вот ты и сдал себя. Больше нет смысла тебе отвечать.

    0
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    Рейтинг: +781

    Дубина > Cleaner 54 минуты назад

    Хороша хоть конюшня не попала туда,а то снова позор на всю страну от Ференцвареша и других грандов

    3
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    Рейтинг: +697

    pele1981 > Дубина 46 минут назад

    У Ференцвареша сейчас тренер "Стасик "Умный", так что может быть кони и прошли бы его)))

    0
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    Рейтинг: +781

    Дубина > pele1981 40 минут назад

    Не! Не было бы отскока даже бы от усов))))

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    Рейтинг: +697

    pele1981 > Дубина 39 минут назад

    Этого мы, к сожалению, уже никогда не узнаем)))

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    Рейтинг: +21729

    JTherry 1 час назад

    Спартаку давно пора было ограничить сотрудничество с этим одиозным "однобоким кАналом", лоббирующим интересы бомжей и их сателлитов - фарм-клубов...

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    Рейтинг: +15688

    paracetamol > JTherry 52 минуты назад

    Пусть свини сами себя показывают. У нас много любителей смотреть бесконечный позор по платному каналу в керовом качестве.

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    Рейтинг: +781

    Дубина > paracetamol 40 минут назад

    Мы позор смотим каждый год с мальме,бетисом,андерлехтом,брюгге и так далее) одно и тоже)))))

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    Рейтинг: +11855

    playsh > paracetamol 19 минут назад

    А бомжи пусть сами себя показывают по Дзюбловскому айфону с высунутым языком и членом в руках.

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