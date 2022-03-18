«Спартак» ограничил сотрудничество с «Матч ТВ» из-за «однобокого подхода к освещению» («Мутко против»)

«Спартак» решил ограничить сотрудничество с телеканалом «Матч ТВ».

«По моей информации руководство клуба решило приостановить любое взаимодействие с каналом вне рамок контракта. То есть все, что касается ТВ-контракта будет исполняться, однако многие другие направления будут заморожены.

По моим данным, руководство клуба пришло к такому решению в связи с «однобоким подходом к освещению, нарушением договорeнностей и нарушением этики».

Что именно произошло между клубом и каналом, а также какие договоренности были нарушены, пока неизвестно», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

«Матч ТВ» входит в «Газпром Медиа Холдинг».

«Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.

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