Президент «Урала» Иванов – о моратории на вылет из РПЛ: «Поддерживаю, потому что спортивный принцип уже потерялся»

Президент «Урала» Григорий Иванов объяснил, почему считает необходимым отказаться от вылета команд из РПЛ по итогам сезона-2021/22.

– А что насчет моратория на вылет в этом сезоне?

– Поддерживаю!

– Почему?

– В этом сезоне потерялся спортивный принцип, потому что многие команды лишились своих иностранных игроков.

Из «Урала» ушли четыре человека. Мы 22 февраля вернулись со сборов, готовились к возобновлению чемпионата, а у нас вдруг уехал капитан команды, ведущий игрок (Денис Кулаков).

У «Рубина» тоже много кто уехал. А посмотрите на «Краснодар»! Будет нечестно, если в этом сезоне кто-то вылетит из-за таких проблем. Команды готовились, платили деньги, а тут раз - и отправляйтесь в первый дивизион?

Но это мое мнение. Пускай коллеги тоже выскажутся. Десять клубов высказались за мораторий на вылет. Многие спрашивают: как мы будем смотреть в глаза командам ФНЛ? Так пускай они заходят, две команды, без проблем.

– То есть вы за расширение РПЛ до 18 команд?

– Я даже не за 18 команд – я за расширение в целом. Но не до 40 команд. Я за гладкий чемпионат, с 18-20 командами.

– Противники моратория на вылет говорят, что остаток чемпионата потеряет смысл – у большинства команд не будет мотивации.

– С этого сезона каждое место стоит миллионов 20-30. Чем выше будет итоговое место, тем больше денег получит клуб. Это ли не мотивация? Никто не будет играть спустя рукава.

«Урал» идет на 13-м месте в таблице РПЛ.

После зимней паузы команда набрала 1 очков в 3 турах.

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