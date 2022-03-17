Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
2 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
3 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов

Президент «Урала» Иванов – о моратории на вылет из РПЛ: «Поддерживаю, потому что спортивный принцип уже потерялся»

Президент «Урала» Григорий Иванов объяснил, почему считает необходимым отказаться от вылета команд из РПЛ по итогам сезона-2021/22.

– А что насчет моратория на вылет в этом сезоне?

– Поддерживаю!

– Почему?

– В этом сезоне потерялся спортивный принцип, потому что многие команды лишились своих иностранных игроков.

Из «Урала» ушли четыре человека. Мы 22 февраля вернулись со сборов, готовились к возобновлению чемпионата, а у нас вдруг уехал капитан команды, ведущий игрок (Денис Кулаков).

У «Рубина» тоже много кто уехал. А посмотрите на «Краснодар»! Будет нечестно, если в этом сезоне кто-то вылетит из-за таких проблем. Команды готовились, платили деньги, а тут раз - и отправляйтесь в первый дивизион?

Но это мое мнение. Пускай коллеги тоже выскажутся. Десять клубов высказались за мораторий на вылет. Многие спрашивают: как мы будем смотреть в глаза командам ФНЛ? Так пускай они заходят, две команды, без проблем.

– То есть вы за расширение РПЛ до 18 команд?

– Я даже не за 18 команд – я за расширение в целом. Но не до 40 команд. Я за гладкий чемпионат, с 18-20 командами.

– Противники моратория на вылет говорят, что остаток чемпионата потеряет смысл – у большинства команд не будет мотивации.

– С этого сезона каждое место стоит миллионов 20-30. Чем выше будет итоговое место, тем больше денег получит клуб. Это ли не мотивация? Никто не будет играть спустя рукава.

  • «Урал» идет на 13-м месте в таблице РПЛ.
  • После зимней паузы команда набрала 1 очков в 3 турах.

Зарегистрируйся и получи 1000 рублей на бесплатную ставку

Новости по теме
Президент «Урала» Иванов: «Сказал Казарцеву: «Вась, ты хороший, честный парень, но судить не умеешь» 3
Президент «Урала» Иванов – о финансовых проблемах: «Не знаем, где и как найти форму на следующий сезон» 7
Президент «Урала» – о системе «весна-осень»: «Легче утверждать бюджеты, но в плане футбола никакой выгоды» 4
Источник: Sport24

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

17.03.2022 22:21
Комментарии4
...
  • ...
    Рейтинг: +2368

    волчарик 39 минут назад

    А до санкций Урал за медали боролся?

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +984

    Lilipyt 1 час назад

    Ясен пень кто близок к вылету тот против будет. Какой спортивный принцип потерялся?! Смешно от этого. Если реально введут мораторий на вылет в этом сезоне. Тогда в регионах должны прекратить финансовую поддержку команд, что затронет клубы и в лиге, по той же причине: "Потерялся спортивный принцип".

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +16278

    Garrincha58 2 часа назад

    только Иванов больше всех боится вылета в ФНЛ потому что присосался уже сколько лет осваивает местный бюджет в трубу

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +5144

    Павелий > Garrincha58 57 минут назад

    Вот именно. Если что и потерялось, то совесть г. Иванова.

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11