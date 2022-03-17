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  • Президент «Урала» Иванов – о моратории на вылет из РПЛ: «Поддерживаю, потому что спортивный принцип уже потерялся»

Президент «Урала» Иванов – о моратории на вылет из РПЛ: «Поддерживаю, потому что спортивный принцип уже потерялся»

17 марта 2022, 22:21
5

Президент «Урала» Григорий Иванов объяснил, почему считает необходимым отказаться от вылета команд из РПЛ по итогам сезона-2021/22.

– А что насчет моратория на вылет в этом сезоне?

– Поддерживаю!

– Почему?

– В этом сезоне потерялся спортивный принцип, потому что многие команды лишились своих иностранных игроков.

Из «Урала» ушли четыре человека. Мы 22 февраля вернулись со сборов, готовились к возобновлению чемпионата, а у нас вдруг уехал капитан команды, ведущий игрок (Денис Кулаков).

У «Рубина» тоже много кто уехал. А посмотрите на «Краснодар»! Будет нечестно, если в этом сезоне кто-то вылетит из-за таких проблем. Команды готовились, платили деньги, а тут раз - и отправляйтесь в первый дивизион?

Но это мое мнение. Пускай коллеги тоже выскажутся. Десять клубов высказались за мораторий на вылет. Многие спрашивают: как мы будем смотреть в глаза командам ФНЛ? Так пускай они заходят, две команды, без проблем.

– То есть вы за расширение РПЛ до 18 команд?

– Я даже не за 18 команд – я за расширение в целом. Но не до 40 команд. Я за гладкий чемпионат, с 18-20 командами.

– Противники моратория на вылет говорят, что остаток чемпионата потеряет смысл – у большинства команд не будет мотивации.

– С этого сезона каждое место стоит миллионов 20-30. Чем выше будет итоговое место, тем больше денег получит клуб. Это ли не мотивация? Никто не будет играть спустя рукава.

  • «Урал» идет на 13-м месте в таблице РПЛ.
  • После зимней паузы команда набрала 1 очков в 3 турах.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Урал Иванов Григорий
Комментарии (5)
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Garrincha58
1647547290
только Иванов больше всех боится вылета в ФНЛ потому что присосался уже сколько лет осваивает местный бюджет в трубу
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Lilipyt
1647548528
Ясен пень кто близок к вылету тот против будет. Какой спортивный принцип потерялся?! Смешно от этого. Если реально введут мораторий на вылет в этом сезоне. Тогда в регионах должны прекратить финансовую поддержку команд, что затронет клубы и в лиге, по той же причине: "Потерялся спортивный принцип".
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волчарик
1647552997
А до санкций Урал за медали боролся?
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моэм
1647580762
Попытки исправить кривое кривым никогда не доводили до добра ... но для таких как Иванов это норма жизни....хорошо что для многих это не так...сейчас же в России это вполне возможно - такого количества на метр квадратный отморозков . идиотов и просто дураков во власти не было уже давно ....тем страшнее будет время самоочищения России.
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