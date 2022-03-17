«Локо» может сменить вектор развития на омоложение команды до возраста U-23 с назначением Галактионова («Матч ТВ»)

«Локомотив» может сменить вектор развития клуба в связи со сложной экономической ситуацией.

По информации «Матч ТВ», в столичном клубе рассматривают проект омоложения команды до возраста U-23 с назначением на пост главного тренера Михаила Галактионова, работающего с молодежной сборной.

«Локо» рассматривает Галактионова, потому что он хорошо знает всех молодых футболистов РПЛ, которые прошли через его команды.

1 марта команду покинул главный тренер Маркус Гисдоль.

Защитник Пабло перешел в «Фламенго».

«Локомотив» идет на 7-м месте в РПЛ.

Регистрируйтесь за 2 минуты и получайте 1000 рублей бесплатно от Bettery