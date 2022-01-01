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«Локо» может сменить вектор развития на омоложение команды до возраста U-23 с назначением Галактионова («Матч ТВ»)

«Локомотив» может сменить вектор развития клуба в связи со сложной экономической ситуацией.

По информации «Матч ТВ», в столичном клубе рассматривают проект омоложения команды до возраста U-23 с назначением на пост главного тренера Михаила Галактионова, работающего с молодежной сборной.

«Локо» рассматривает Галактионова, потому что он хорошо знает всех молодых футболистов РПЛ, которые прошли через его команды.

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Источник: «Матч ТВ»

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Сегодня, 15:36
Комментарии3
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    Рейтинг: +1338

    Vitaga 53 минуты назад

    руководство РЖД хотело превратить Локо в прибыльный проект. для этого и пригласили рангника - для зарабатывания на перепродажах игроков. стадион Локо тоже тянет бюджет вниз-отсюда и планы по его сносу и продаже земли под застройку жилыми домами. из за текущих событий планы как обычно развеялись. теперь хотят уменьшить затраты за счет состава команды . себе бы зарплату уменьшили... ведь руководство РЖД из 3-4 человек по зарплате превосходит бюджет клуба

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    Рейтинг: +538

    avera 1 час назад

    А еще есть школьники. Им вообще платить не надо. Ворьё.

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    Рейтинг: +15686

    paracetamol 2 часа назад

    Проворовались, банкроты!

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