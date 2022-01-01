«Локо» может сменить вектор развития на омоложение команды до возраста U-23 с назначением Галактионова («Матч ТВ»)

руководство РЖД хотело превратить Локо в прибыльный проект. для этого и пригласили рангника - для зарабатывания на перепродажах игроков. стадион Локо тоже тянет бюджет вниз-отсюда и планы по его сносу и продаже земли под застройку жилыми домами. из за текущих событий планы как обычно развеялись. теперь хотят уменьшить затраты за счет состава команды . себе бы зарплату уменьшили... ведь руководство РЖД из 3-4 человек по зарплате превосходит бюджет клуба
«Локомотив» может сменить вектор развития клуба в связи со сложной экономической ситуацией.
По информации «Матч ТВ», в столичном клубе рассматривают проект омоложения команды до возраста U-23 с назначением на пост главного тренера Михаила Галактионова, работающего с молодежной сборной.
«Локо» рассматривает Галактионова, потому что он хорошо знает всех молодых футболистов РПЛ, которые прошли через его команды.
- 1 марта команду покинул главный тренер Маркус Гисдоль.
- Защитник Пабло перешел в «Фламенго».
- «Локомотив» идет на 7-м месте в РПЛ.
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