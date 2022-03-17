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  • «Локо» может сменить вектор развития на омоложение команды до возраста U-23 с назначением Галактионова («Матч ТВ»)

«Локо» может сменить вектор развития на омоложение команды до возраста U-23 с назначением Галактионова («Матч ТВ»)

17 марта 2022, 15:36
4

«Локомотив» может сменить вектор развития клуба в связи со сложной экономической ситуацией.

По информации «Матч ТВ», в столичном клубе рассматривают проект омоложения команды до возраста U-23 с назначением на пост главного тренера Михаила Галактионова, работающего с молодежной сборной.

«Локо» рассматривает Галактионова, потому что он хорошо знает всех молодых футболистов РПЛ, которые прошли через его команды.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Галактионов Михаил
Комментарии (4)
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paracetamol
1647525918
Проворовались, банкроты!
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avera
1647529550
А еще есть школьники. Им вообще платить не надо. Ворьё.
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Vitaga
1647529934
руководство РЖД хотело превратить Локо в прибыльный проект. для этого и пригласили рангника - для зарабатывания на перепродажах игроков. стадион Локо тоже тянет бюджет вниз-отсюда и планы по его сносу и продаже земли под застройку жилыми домами. из за текущих событий планы как обычно развеялись. теперь хотят уменьшить затраты за счет состава команды . себе бы зарплату уменьшили... ведь руководство РЖД из 3-4 человек по зарплате превосходит бюджет клуба
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PAREVG.
1647584022
Для начала, надо выгнать бюргеров, а затем Плутника, который их всех притащил. Вернуть Геркуса и Семина. Избавиться от всех кого купили в последние трансферные окна, только Мампаси оставить, он должен повторить судьбу Сергея Лазо... И только после этого, разработать новый вектор развития клуба.
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