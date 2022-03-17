«МЮ» готов платить Араухо 8 миллионов в год, «Арсенал» – 6 миллионов (Жерар Ромеро)

«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» интересуются защитником «Барселоны» Рональдом Араухо.

По информации журналиста Жерара Ромеро, «МЮ» предложил 23-летнему футболисту контракт с зарплатой 8 миллионов евро в год, а лондонский клуб – контракт на 6 миллионов.

«Барселона» купила Араухо в 2018 году за 4,7 миллиона евро.

Продление соглашения с Араухо – приоритетная цель для клуба.

В сезоне Примеры у него 21 матч, 3 гола.

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