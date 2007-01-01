Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    3 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?

    «Барселона» предложила Араухо 3 миллиона в год по новому контракту, игрок хочет больше

    Защитник Рональд Араухо может уйти из «Барселоны».

    Каталонцы хотят продлить контракт с 22-летним игроком, но тот не соглашается на условия. «Барса» предлагает 3 миллиона евро в год, но уругваец хочет больше.

    Продление соглашения с Араухо – приоритетная цель для клуба.

    • «Барселона» купила Араухо в 2018 году за 4,7 миллиона евро.
    • Сейчас его цена 35 миллионов.
    • В этом сезоне он забил 3 гола в 18 матчах Примеры.

    Араухо восстановился после травмы. Защитник «Барсы» попал в заявку на матч с «Валенсией»

    Араухо отказался от нового контракта с «Барселоной». Его хотят подписать «МЮ» и «Челси»

    Араухо пропустит больше двух недель из-за травмы. Де Йонг вернется раньше

    Источник: Sport.es

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:41
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94245
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68790
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru