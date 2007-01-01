«Барселона» предложила Араухо 3 миллиона в год по новому контракту, игрок хочет больше

Защитник Рональд Араухо может уйти из «Барселоны».
Каталонцы хотят продлить контракт с 22-летним игроком, но тот не соглашается на условия. «Барса» предлагает 3 миллиона евро в год, но уругваец хочет больше.
Продление соглашения с Араухо – приоритетная цель для клуба.
- «Барселона» купила Араухо в 2018 году за 4,7 миллиона евро.
- Сейчас его цена 35 миллионов.
- В этом сезоне он забил 3 гола в 18 матчах Примеры.
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