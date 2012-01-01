Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
2 Тест: угадай футболиста по уху!
Тест: угадай футболиста по уху!
3 Тест: реальное название клуба или нет?
Тест: реальное название клуба или нет?

Семин: «Не вижу принципиальных различий между «осень-весна» и «весна-осень»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин прокомментировал возможное возвращение российского футбола на систему «весна-осень». Он не видит в этом необходимости.

«Формат чемпионата «весна-осень» — это не повестка сегодняшнего дня. У нас есть формат, по которому команды играют довольно давно, все привыкли. Принципиальных различий в календаре «осень-весна» от «весна-осень» я не вижу.

Можно привести в пример чемпионат Норвегии, который проходит по нашей старой системе. Они не стали переходить на формат «осень-весна». Норвежский футбол находится на хорошем уровне, там воспитываются игроки, которые уезжают в крупные европейские клубы. Тем более с Норвегией у нас похожий климат, поэтому такой календарь российскому чемпионату тоже подходит», – сказал Семин.

  • Система «осень-весна» в российском футболе с 2012 года.
  • При системе «весна-осень» Россия дважды брала Кубок УЕФА, становилась бронзовым призером Евро.
  • Семин не тренирует с прошлого года.

Зарегистрируйся и получи 1000 рублей на бесплатную ставку

Новости по теме
Семин – о чемпионской гонке в РПЛ: «Все будет очень интересно»
Семин: «Мне очень понравился «Краснодар». Молодые ребята уже на слуху»
Семин – о санкциях: «Это решение не против Абрамовича, а против футбола в принципе» 7
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 20:47
Комментарии4
...
  • ...
    Рейтинг: +11831

    playsh 2 минуты назад

    Дурачок старый,а ты попробуй выйти на поле сейчас в трусах и гетрах.
    А потом вспомни,в какие месяцы ты играл на поле сам,в 60-х...
    Маразм старческий крепчает,г-н Сёмин.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +14622

    Cleaner 44 минуты назад

    Одно принципиальное отличие есть. В Еврокубках при НЫНЕШНЕЙ(осень-весна) системе играют команды, которые заняли свои места в ЭТОМ сезоне.

    А при другой(весна-осень) системе в Еврокубках играют команды, которые заняли свои места почти ГОД(!) назад.

    Для того и переходили на систему осень-весна, чтобы по уму все было.

    А то, что играют наши команды сейчас ПАРШИВО, с календарем ну НИКАК не связано...

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +603

    MichelWB > Cleaner 15 минут назад

    То что на результат игр в евротурнирах не влияет весна - осень или осень- весна, полностью согласен. Играть начинаем в любом случае после перерыва. А что было во время перерыва..... Единственный момент, если заканчиваем осенью у команды есть почти год для усиления состава и наигрывания новых игроков. А вот как они этим пользуются, непонятно.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +16039

    Persona_non_Grata 2 часа назад

    " При системе «весна-осень» Россия дважды брала Кубок УЕФА, становилась бронзовым призером Евро. " - не надо провокаций, не в системе дело, а в уровне нашего футбола, уровень которого неуклонно падает (((

    3
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11