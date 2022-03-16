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  • Семин: «Не вижу принципиальных различий между «осень-весна» и «весна-осень»

Семин: «Не вижу принципиальных различий между «осень-весна» и «весна-осень»

16 марта 2022, 20:47
9

Бывший главный тренер сборной России, «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал возможное возвращение российского футбола на систему «весна-осень». Он не видит в этом необходимости.

«Формат чемпионата «весна-осень» – это не повестка сегодняшнего дня. У нас есть формат, по которому команды играют довольно давно, все привыкли. Принципиальных различий в календаре «осень-весна» от «весна-осень» я не вижу.

Можно привести в пример чемпионат Норвегии, который проходит по нашей старой системе. Они не стали переходить на формат «осень-весна». Норвежский футбол находится на хорошем уровне, там воспитываются игроки, которые уезжают в крупные европейские клубы. Тем более с Норвегией у нас похожий климат, поэтому такой календарь российскому чемпионату тоже подходит», – сказал Семин.

  • Система «осень-весна» в российском футболе с 2012 года.
  • При системе «весна-осень» Россия дважды брала Кубок УЕФА, становилась бронзовым призером Евро.
  • Семин не тренирует с прошлого года.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (9)
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Persona_non_Grata
1647453666
" При системе «весна-осень» Россия дважды брала Кубок УЕФА, становилась бронзовым призером Евро. " - не надо провокаций, не в системе дело, а в уровне нашего футбола, уровень которого неуклонно падает (((
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Plyash
1647462047
Дурачок старый,а ты попробуй выйти на поле сейчас в трусах и гетрах. А потом вспомни,в какие месяцы ты играл на поле сам,в 60-х... Маразм старческий крепчает,г-н Сёмин.
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BRO_football
1647465992
Ну раз не видишь различия, то давай перейдём! Ничего ведь не теряем. Российский футбол и так уже на дне. Хуже не станет.
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paracetamol
1647499906
Надо же РФС чем-то заняться. Правильно говорят: не можешь руководить, проведи реорганизацию! Завтра вернут ЕК и обратно поедем.
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Hektor 84
1647518557
Скажи это клубам из Сибири, Урала и Дальнего Востока которые загнулись и обанкротились после перехода на осень - весна. А то вы все поете что провинциальные клубы загибаются и что рпл становится чемпионатом Москвы. В футбол надо играть в теплое время и еще думать о других, а не только о себе. Поедь потренируй туда где холодно, подальше от Москвы, а то всё ноешь что тебя в Локо обратно не берут. А ты напрашиваешься и напрашиваешься. А потом расскажешь нам как там. Прежде чем было переводить на осень -весна надо было крытых стадионов настроить или вместительных манежей. А то на всю страну один стадион с крышей и подогревом и то за счет народа построенный. У нас в стране так всегда примут закон, а потом думают и рассуждают. А делать ничего не
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Hektor 84
1647518731
А делать ничего не делают для комфорта футболистов, тренеров, болел на трибунах. Надо было тех кто занимался переводом отвезти в феврале или марте на Урал, одеть в экипировку и выгнать на поле в футбик погонять.
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