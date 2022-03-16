Семин: «Не вижу принципиальных различий между «осень-весна» и «весна-осень»

Бывший главный тренер сборной России, «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал возможное возвращение российского футбола на систему «весна-осень». Он не видит в этом необходимости.

«Формат чемпионата «весна-осень» – это не повестка сегодняшнего дня. У нас есть формат, по которому команды играют довольно давно, все привыкли. Принципиальных различий в календаре «осень-весна» от «весна-осень» я не вижу.

Можно привести в пример чемпионат Норвегии, который проходит по нашей старой системе. Они не стали переходить на формат «осень-весна». Норвежский футбол находится на хорошем уровне, там воспитываются игроки, которые уезжают в крупные европейские клубы. Тем более с Норвегией у нас похожий климат, поэтому такой календарь российскому чемпионату тоже подходит», – сказал Семин.

Система «осень-весна» в российском футболе с 2012 года.

При системе «весна-осень» Россия дважды брала Кубок УЕФА, становилась бронзовым призером Евро.

Семин не тренирует с прошлого года.

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