Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай футболиста в маске
Тест: угадай футболиста в маске
2 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
3 Тест: какой клуб дороже?
Тест: какой клуб дороже?

В Бразилии прекратили трансляции РПЛ

Бразильский телевещатель BandSports приостановил трансляции чемпионата России. Об этом сообщил менеджер телеканала Энрике Мейра.

Бразильская сторона сейчас анализирует, продлевать ли контракт с РПЛ, который истекает по окончании сезона.

  • Ранее РПЛ перестали транслировать в Испании.
  • В России теперь не транслируют АПЛ, Лигу 1 и другие чемпионаты.
  • Российские команды отстранены от международных игр.

Игра: узнаешь 10 футболистов из РПЛ по фото?

Новости по теме
Червиченко – о Дзюбе: «Если ты патриот, то должен играть за сборную без оглядки на родственников и другие факторы. Если не хочешь, так и скажи»
«Ахмат» – лучшая команда 21-го тура РПЛ по фэйр-плей
Газзаев: «Честь и хвала игрокам «Краснодара», если они согласились на понижение зарплаты» 1
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 19:16
Комментарии19
...
  • ...
    Рейтинг: +4052

    Красногорск_Фан 1 час назад

    Полагаю это делалось для ставочников. Им все равно на что деньги вваливать включая пляжный чемпионат по хоккею среди беременных трансгендеров. Поддерживаю отношения с рядом "обычных" бразильцев. Самые лучшие впечатления , светлые люди и без русофобии

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +9552

    "supermax" 2 часа назад

    РПЛ для грустных))

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +6357

    Из Твери Леха 2 часа назад

    Это смешно))) Не ну как это представить можно, что житель самой, наверное, футбольной страны будет смотреть наше болото))

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +69101

    insider_retro 2 часа назад

    Интересно, что бразильцы находили в просмотре матчей РПЛ...
    Какое-то садо-мазо...

    6
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +60195

    portero 2 часа назад

    Чито скажет на это Матыцин???

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +9888

    Alekxei Z. 3 часа назад

    Интересно.
    Россию просто удаляют из информационного поля.
    Дожили, 1/6 суши за бетонной стеной.
    Если отбросить показной патриотизм , то наверно мы это заслужили.

    4
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +904

    mama1991 > Alekxei Z. 2 часа назад

    За какой стеной?))) Не смеши!

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +9888

    Alekxei Z. > mama1991 2 часа назад

    Ну это образно. Изоляция тебя устроит ?

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +176

    Stavr007 > Alekxei Z. 1 час назад

    он пока это не осознает, успокаивает себя тем, что будет все супер, к лету осознает все прелести)))

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +14622

    Cleaner > Alekxei Z. 40 минут назад

    Конечно ЗАСЛУЖИЛИ! Десятилетия лизали Западу задницу, они там и за страну нас считать перестали. Так, сырьевой придаток. Что скажем, то Россия и сделает.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +855

    Soccerdealer63 3 часа назад

    Ни хера себе!!!!!! В Бразилии транслировали РПЛ???!!!
    Ну... не знаю... Это всё равно как если бы на Тайване имели место продажи российских Компьютеров "Байкал"!))))

    5
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +32398

    zra78 > Soccerdealer63 2 часа назад

    Смотрел их лигу? Тошнилово ещё то

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +11148

    BRO_football 3 часа назад

    Ага, а в России перестали транслировать бразильский хоккей! Трагедия то какая! В Бразилии проходит местный чемпионат достаточно высокого уровня и неужели по сравнению с ним кто-то продолжает смотреть РПЛ?

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +12838

    Fusballer 3 часа назад

    Да и буй с ними, с прихвостнями америкосовскими.

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +855

    Soccerdealer63 > Fusballer 3 часа назад

    Пральна! Нада вааще пиндосский спорт - футбол - запретить! Вернуться к славянским лапте, и карточной игре "очко" - истинно патриотичным видам)))!

    4
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +9888

    Alekxei Z. > Soccerdealer63 3 часа назад

    Домино и перетягивание каната забыл.

    3
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +60195

    portero > Soccerdealer63 2 часа назад

    Ну в очко может тебе близкая игра, а так играли в преферанс раньше... пульки расписывали при царях ещё, летуны тоже расписывали когда погодка нелётная, да и студенты в общагах играли.... не знаю как сейчас.

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +16039

    Persona_non_Grata > Alekxei Z. 2 часа назад

    Мобильники в унитаз, а детишкам досуг - катать обруч кочергой ))) Пересядем с авто на лошадей - да здравствует экологичный вид транспорта !!!

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +9888

    Alekxei Z. > portero 2 часа назад

    Преферанс, это где ?
    Очко , сека , бура - народные игры !

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11