В Бразилии прекратили трансляции РПЛ

Полагаю это делалось для ставочников. Им все равно на что деньги вваливать включая пляжный чемпионат по хоккею среди беременных трансгендеров. Поддерживаю отношения с рядом "обычных" бразильцев. Самые лучшие впечатления , светлые люди и без русофобии
Бразильский телевещатель BandSports приостановил трансляции чемпионата России. Об этом сообщил менеджер телеканала Энрике Мейра.
Бразильская сторона сейчас анализирует, продлевать ли контракт с РПЛ, который истекает по окончании сезона.
- Ранее РПЛ перестали транслировать в Испании.
- В России теперь не транслируют АПЛ, Лигу 1 и другие чемпионаты.
- Российские команды отстранены от международных игр.
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