В Бразилии прекратили трансляции РПЛ

Бразильский телевещатель BandSports приостановил трансляции чемпионата России. Об этом сообщил менеджер телеканала Энрике Мейра.

Бразильская сторона сейчас анализирует, продлевать ли контракт с РПЛ, который истекает по окончании сезона.

Ранее РПЛ перестали транслировать в Испании.

В России теперь не транслируют АПЛ, Лигу 1 и другие чемпионаты.

Российские команды отстранены от международных игр.

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