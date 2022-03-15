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  • Вилков – Слуцкому: «Надо относиться к судьям уважительно и искать проблему в себе!»

Вилков – Слуцкому: «Надо относиться к судьям уважительно и искать проблему в себе!»

15 марта 2022, 16:41
9

Бывший судья РПЛ Михаил Вилков прокомментировал поведение главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в отношении судей. Накануне он раскритиковал Виталия Мешкова.

«Я не видел и не слышал, кто бы ругался и ругал судей больше, чем Слуцкий! Истина проста: к судьям надо уважительно относиться. Нужно искать проблему в себе! Эмоции надо оставлять при себе, у многих тренеров кипит голова моментально сразу после игры, но через несколько минут они остывают и претензии уходят на задний план!

Попросите Слуцкого, Сергея Галицкого и Леонида Федуна, чтобы они своих воспитанников, которые не проходят в профессиональный футбол как игроки, отправляли в академию РФС в качестве арбитров. Они получат судейское образование и смогут работать в РПЛ. Тогда у Слуцкого не поднимется язык на волгоградского мальчика орать матом на всю страну, мол, он обидел татарский футбол!» – сказал Вилков.

  • Нижегородец Вилков получил пожизненный бан на судейство в России в прошлом году.
  • Слуцкий накануне раскритиковал Мешкова и во флеш-интервью после матча, и на пресс-конференции.
  • «Рубин» идет в РПЛ 10-м.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид Вилков Михаил
Комментарии (9)
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portero
1647352820
так у Слуцкого говнеца много, выплескивается через рот...
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Niko
1647353522
вот поэтому вилков и бывший судья. никого не критикуй, ничего не проси. Жри что дают. тьфу на таких фриков.
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MaxRnD
1647353691
Борзыкин тут https://www.youtube.com/watch?v=ngyTzRsh10g всё хорошо сказал по поводу Лёни и конкретно этой игры
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заткнитемнерот
1647353818
Всё это следствие одного глобального процесса - распила бабла. Раньше были бюджеты и на судей ругались, но влегкую, больше пиарились. Сейчас бабла нет ни у кого, кроме З.... . И сейчас у нашего футбола условия близки к идеальным в том смысле, что клубы вынуждены становиться эффективными, прощаться с эффективными менеджерами и прекращать выплаты агентам. И как следствие, они будут требовать эффективности от тех же судей.
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DOCTOR PENALTY
1647354020
Не хочу обидеть Казань, но с тренером вы не угадали, всегда это говорил. Лёня перепиаренный, а в ЦСКА его успех обусловлен кропотливой работой Гинера.
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Павелий
1647355683
Вилков, конечно, надо искать в себе. Но искать именно тебе, а не Слуцкому, и не проблему, а совесть. Из-за таких продажных упырей как ты, из-за вседозволенности Газпрома на футбольном рынке и футбольном администрировании, весь наш российский футбол деградирует огромными шагами. Слуцкий импульсивен, может быть не прав, но он пытается развивать футбол в России, за свой счёт содержит школу в Волгограде. А набравшие взяток Вилков, Мешков и им подобные только паразитируют.
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ab15488
1647356213
В который раз уже Леня плачет по европейскому судейству при помощи русского мата. Напрочь забывая о том, что было бы с ним в той самой европе, если бы он позволил себе вякнуть в адрес судьи хоть половину того, что вывалил в официальном интервью по федеральному каналу.
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