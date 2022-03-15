Вилков – Слуцкому: «Надо относиться к судьям уважительно и искать проблему в себе!»

Бывший судья РПЛ Михаил Вилков прокомментировал поведение главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в отношении судей. Накануне он раскритиковал Виталия Мешкова.

«Я не видел и не слышал, кто бы ругался и ругал судей больше, чем Слуцкий! Истина проста: к судьям надо уважительно относиться. Нужно искать проблему в себе! Эмоции надо оставлять при себе, у многих тренеров кипит голова моментально сразу после игры, но через несколько минут они остывают и претензии уходят на задний план!

Попросите Слуцкого, Сергея Галицкого и Леонида Федуна, чтобы они своих воспитанников, которые не проходят в профессиональный футбол как игроки, отправляли в академию РФС в качестве арбитров. Они получат судейское образование и смогут работать в РПЛ. Тогда у Слуцкого не поднимется язык на волгоградского мальчика орать матом на всю страну, мол, он обидел татарский футбол!» – сказал Вилков.

Нижегородец Вилков получил пожизненный бан на судейство в России в прошлом году.

Слуцкий накануне раскритиковал Мешкова и во флеш-интервью после матча, и на пресс-конференции.

«Рубин» идет в РПЛ 10-м.

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