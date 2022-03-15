Комитет по этике может рассмотреть слова Слуцкого в адрес Мешкова

Комитет по этике РФС может рассмотреть высказывание главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в адрес арбитра Виталия Мешкова, работавшего на матче 21-го тура РПЛ против «Ростова».

Тренер после матча заявил: «Мешков – пародия на судью. Наш футбол губят не зажравшиеся футболисты, а такие, как он».

«Слова Слуцкого не комментирую. Если руководство РПЛ или РФС обратится в комитет по этике, мы обязательно рассмотрим высказывания тренера», — сказал Андреев.

«Рубин» дома проиграл «Ростову» со счетом 1:2.

Казанцы полтора тайма провели вдесятером после удаления Виталия Лисаковича.

Слуцкий получил желтую карточку за споры с судьей.

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