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Комитет по этике может рассмотреть слова Слуцкого в адрес Мешкова

Комитет по этике РФС может рассмотреть высказывание главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в адрес арбитра Виталия Мешкова, работавшего на матче 21-го тура РПЛ против «Ростова».

Тренер после матча заявил: «Мешков – пародия на судью. Наш футбол губят не зажравшиеся футболисты, а такие, как он».

«Слова Слуцкого не комментирую. Если руководство РПЛ или РФС обратится в комитет по этике, мы обязательно рассмотрим высказывания тренера», — сказал Андреев.

  • «Рубин» дома проиграл «Ростову» со счетом 1:2.
  • Казанцы полтора тайма провели вдесятером после удаления Виталия Лисаковича.
  • Слуцкий получил желтую карточку за споры с судьей.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +24358

    vladimir-7 48 минут назад

    Если начальство прикажет, то комитет по этике работает, а если нет, то спи отдыхай.

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    Рейтинг: +15667

    paracetamol 52 минуты назад

    Давно надо этого зажравшегося физрука гнать, Ростов честно выиграл!

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    Рейтинг: +28775

    silver29 2 часа назад

    Слуцкий ты прав !!!

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    Рейтинг: +533

    El_Chori 3 часа назад

    Вместо того, чтобы рассматривать судейство Мешкова. Ушлепки...

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