Комитет по этике может рассмотреть слова Слуцкого в адрес Мешкова

Если начальство прикажет, то комитет по этике работает, а если нет, то спи отдыхай.
Комитет по этике РФС может рассмотреть высказывание главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в адрес арбитра Виталия Мешкова, работавшего на матче 21-го тура РПЛ против «Ростова».
Тренер после матча заявил: «Мешков – пародия на судью. Наш футбол губят не зажравшиеся футболисты, а такие, как он».
«Слова Слуцкого не комментирую. Если руководство РПЛ или РФС обратится в комитет по этике, мы обязательно рассмотрим высказывания тренера», — сказал Андреев.
- «Рубин» дома проиграл «Ростову» со счетом 1:2.
- Казанцы полтора тайма провели вдесятером после удаления Виталия Лисаковича.
- Слуцкий получил желтую карточку за споры с судьей.
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