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Крыховяк прилетел в Афины для подписания контракта с АЕКом

14 марта 2022, 16:54
9

Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк прибыл в Афины для подписания контракта с местным АЕКом, сообщает пресс-служба клуба.

Греческий клуб должен объявить о заключении соглашения с 32-летним поляком в течение дня.

Планируется, что Крыховяк будет играть в Афинах до лета, после чего вернется в «Краснодар». Это позволяет последнее решение ФИФА по легионерам РПЛ.

  • Крыховяк выступает за клуб с августа.
  • Он забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.
  • Соглашение между сторонами рассчитано до июня 2024 года.

Фото: скриншот из видео в твиттере АЕКа

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Источник: твиттер АЕКа
Греция. Суперлига Россия. Премьер-лига Краснодар АЕК Крыховяк Гжегож
Комментарии (9)
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swot1205
1647266507
Крыса
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life85
1647267407
польска курва
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zarsm
1647267682
Пох на это убожество, надеюсь не будет больше портить нашу лигу своим присутствием
Ответить
lek!
1647268743
Польское говно
Ответить
Persona_non_Grata
1647269491
Почитал комментарии и стыдно стало за соотечественников - ну уехал и уехал, чего в след улюлюкать то, от досады разве что (((
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Garrincha58
1647270715
Бомбардир вы специально публикуете новости про этого крысовяка???
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odessakmv
1654401078
чтоб эту крысу нигде не подписали....
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