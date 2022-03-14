Крыховяк прилетел в Афины для подписания контракта с АЕКом

Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк прибыл в Афины для подписания контракта с местным АЕКом, сообщает пресс-служба клуба.

Греческий клуб должен объявить о заключении соглашения с 32-летним поляком в течение дня.

Планируется, что Крыховяк будет играть в Афинах до лета, после чего вернется в «Краснодар». Это позволяет последнее решение ФИФА по легионерам РПЛ.

Крыховяк выступает за клуб с августа.

Он забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.

Соглашение между сторонами рассчитано до июня 2024 года.

Фото: скриншот из видео в твиттере АЕКа

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