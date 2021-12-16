Крыховяк прилетел в Афины для подписания контракта с АЕКом

Почитал комментарии и стыдно стало за соотечественников - ну уехал и уехал, чего в след улюлюкать то, от досады разве что (((
Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк прибыл в Афины для подписания контракта с местным АЕКом, сообщает пресс-служба клуба.
Греческий клуб должен объявить о заключении соглашения с 32-летним поляком в течение дня.
Планируется, что Крыховяк будет играть в Афинах до лета, после чего вернется в «Краснодар». Это позволяет последнее решение ФИФА по легионерам РПЛ.
- Крыховяк выступает за клуб с августа.
- Он забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.
- Соглашение между сторонами рассчитано до июня 2024 года.
Фото: скриншот из видео в твиттере АЕКа
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