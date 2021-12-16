Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
2 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
3 Тест: найдите клуб на карте России
Тест: найдите клуб на карте России

Крыховяк прилетел в Афины для подписания контракта с АЕКом

Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк прибыл в Афины для подписания контракта с местным АЕКом, сообщает пресс-служба клуба.

Греческий клуб должен объявить о заключении соглашения с 32-летним поляком в течение дня.

Планируется, что Крыховяк будет играть в Афинах до лета, после чего вернется в «Краснодар». Это позволяет последнее решение ФИФА по легионерам РПЛ.

  • Крыховяк выступает за клуб с августа.
  • Он забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.
  • Соглашение между сторонами рассчитано до июня 2024 года.

Фото: скриншот из видео в твиттере АЕКа

Игра: узнаешь 10 футболистов из РПЛ по фото?

Новости по теме
Крыховяк перейдет в АЕК и летом вернется в «Краснодар» (Sportowe Fakty) 19
У Крыховяка есть предложения от испанских и немецких клубов (Sportowe Fakty) 16
Крыховяк не хочет иметь ничего общего с Россией и намерен разорвать контакт с «Краснодаром» любой ценой (Sport.pl) 71
Источник: твиттер АЕКа

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 16:54
Комментарии5
...
  • ...
    Рейтинг: +16006

    Persona_non_Grata 7 минут назад

    Почитал комментарии и стыдно стало за соотечественников - ну уехал и уехал, чего в след улюлюкать то, от досады разве что (((

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1674

    lek! 20 минут назад

    Польское говно

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1307

    zarsm 38 минут назад

    Пох на это убожество, надеюсь не будет больше портить нашу лигу своим присутствием

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +631

    life85 42 минуты назад

    польска курва

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2499

    swot1205 57 минут назад

    Крыса

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11