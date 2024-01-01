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Крыховяк перейдет в АЕК и летом вернется в «Краснодар» (Sportowe Fakty)

Полузащитник Гжегож Крыховяк договаривается о переходе в греческий АЕК. При этом у поляка есть контракт с «Краснодаром».

Планируется, что Крыховяк будет играть в Афинах до лета, после чего вернется в «Краснодар». Это позволяет последнее решение ФИФА по легионерам РПЛ.

Не исключено, что летом Крыховяк будет пытаться расторгнуть контракт с «Краснодаром».

  • Крыховяк выступает за клуб с августа.
  • Он забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.
  • Соглашение между сторонами рассчитано до июня 2024 года.

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Источник: Sportowe Fakty

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Комментарии3
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    Рейтинг: +581

    111Hunter111 8 минут назад

    потом пускай в Магните товар разгружает

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    Рейтинг: +13934

    ilichkadr 11 минут назад

    Кому нужны подобные кульбиты?

    2
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    Рейтинг: +5873

    порт 17 минут назад

    Если вернётся, посадить пожизненно на скамейку.

    2
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