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  • Крыховяк перейдет в АЕК и летом вернется в «Краснодар» (Sportowe Fakty)

Крыховяк перейдет в АЕК и летом вернется в «Краснодар» (Sportowe Fakty)

13 марта 2022, 12:42
16

Полузащитник Гжегож Крыховяк договаривается о переходе в греческий АЕК. При этом у поляка есть контракт с «Краснодаром».

Планируется, что Крыховяк будет играть в Афинах до лета, после чего вернется в «Краснодар». Это позволяет последнее решение ФИФА по легионерам РПЛ.

Не исключено, что летом Крыховяк будет пытаться расторгнуть контракт с «Краснодаром».

  • Крыховяк выступает за клуб с августа.
  • Он забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.
  • Соглашение между сторонами рассчитано до июня 2024 года.

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Источник: Sportowe Fakty
Россия. Премьер-лига Греция. Суперлига Краснодар АЕК Крыховяк Гжегож
Комментарии (16)
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порт
1647165336
Если вернётся, посадить пожизненно на скамейку.
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ilichkadr
1647165714
Кому нужны подобные кульбиты?
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portero
1647166420
нах умерла так умерла.....
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вальтер79
1647166424
вот же хитрожопый футболист)))))
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Artemka444
1647168079
Нахрен он нужен,пускай сразу валит!!!
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Dr.Metal
1647168231
Пусть вернут и за дубль будет маяться до конца контракта
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R_a_i_n
1647168473
Посадить на банку летом его до истечения контракта.
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Январь 59
1647169016
Пусть его агенты ищут ему другой клуб. Летом продать его. С драной овцы хоть шерсти клок.
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житель СПб
1647170970
Но это же бессовестно? Он в России больше никому не нужен, не в радость. Болельщики на матчи с ним не придут.
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Argon
1647171667
ПНХ крыса
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