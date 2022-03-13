Крыховяк перейдет в АЕК и летом вернется в «Краснодар» (Sportowe Fakty)

Полузащитник Гжегож Крыховяк договаривается о переходе в греческий АЕК. При этом у поляка есть контракт с «Краснодаром».

Планируется, что Крыховяк будет играть в Афинах до лета, после чего вернется в «Краснодар». Это позволяет последнее решение ФИФА по легионерам РПЛ.

Не исключено, что летом Крыховяк будет пытаться расторгнуть контракт с «Краснодаром».

Крыховяк выступает за клуб с августа.

Он забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.

Соглашение между сторонами рассчитано до июня 2024 года.

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