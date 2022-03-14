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  • 18-летний Вирц из «Байера» порвал «кресты». Им интересовались «Реал» и клубы АПЛ

18-летний Вирц из «Байера» порвал «кресты». Им интересовались «Реал» и клубы АПЛ

14 марта 2022, 07:49

Полузащитник «Байера» Флориан Вирц выбыл из строя на длительный срок.

У 18-летнего футболиста диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена.

Немец пропустит остаток текущего сезона и, вероятно, начало следующего.

Игра: узнаешь 10 футболистов из РПЛ по фото?

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Источник: сайт «Байера»
Германия. Бундеслига Байер Вирц Флориан
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