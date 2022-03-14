18-летний Вирц из «Байера» порвал «кресты». Им интересовались «Реал» и клубы АПЛ

Полузащитник «Байера» Флориан Вирц выбыл из строя на длительный срок.
У 18-летнего футболиста диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена.
Немец пропустит остаток текущего сезона и, вероятно, начало следующего.
- Вирц травмировался в воскресном матче с «Кельном» (0:1).
- В этом сезоне он забил 10 голов и сделал 14 ассистов в 31 матче.
- В декабре сообщалось, что хавбек интересен «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ливерпулю».
- В январе стало известно, что на него также претендует «Реал».
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Источник: сайт «Байера»