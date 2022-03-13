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Семак – о ничьей с «Крыльями»: «Заслуженный результат»

13 марта 2022, 20:00
13

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после матча 21-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1).

«В первом тайме играли слишком медленно. «Крылья Советов» в основном играли на своей половине поля, ждали ошибок с нашей стороны. И тогда, когда мы ошибались, а ошибок было достаточно, старались проводить быстрые атаки.

Что касается второго тайма, наша игра мне больше понравилась, играли активнее, создавали неплохие моменты, старались забить. После забитого мяча игра раскрылась, могли более правильно распоряжаться мячом в тех быстрых атаках, которые у нас были, но вместо того, чтобы увеличить преимущество, мы пропустили в самом конце.

Конечно, нет ничего хорошего в том, чтобы пропускать в дополнительное время, это обидно. Думаю, это заслуженный результат, потому что плохо играли в первом тайме.

И концовку прошлой игры с «Уфой», в последние 30 минут, мы тоже играли хуже, чем можем. Думаю, это следствие всех составляющих, которые привели сегодня к такому результату», – сказал Семак.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ, опережая «Динамо» на три очка.
  • Следующий матч команда проведет 18 марта против тульского «Арсенала».

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Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (13)
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pele1981
1647191179
Конечно заслуженный! Ты и про чемпионство, которое проиграешь, так же скажешь!)))
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Sviro
1647191924
Радости от игры не получил.
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Bozigit
1647194432
Молодец. Правильно и откровенно
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Taps
1647194587
Семак, давай уже вали ...
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paracetamol
1647196964
Ты бы, Серега, поучился у Кругляка как голы забивать, да заставлял бы игрочишек своих больше из-за штрафной по воротам бить!
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Garrincha58
1647198494
" После забитого мяча игра раскрылась, могли более правильно распоряжаться мячом в тех быстрых атаках, которые у нас были, но вместо того, чтобы увеличить преимущество, мы пропустили в самом конце." Мля если ты тренер то почему она раскрылась зачем тебе ещё один гол на 89 или 90 минуте за них очков не прибавят только физруковская команда может упустить победу забив на 86 мин.
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житель СПб
1647199382
Да... Теперь и тренера, не умеющего делать свою работу - не уволят, если он российский.
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житель СПб
1647199454
А кто должен настраивать команду, улучшать игру? Менять расстановку игроков, чтобы игра была более острой, находить ключики к команде, выстраивающей автобус? Кто - если не тренер?
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