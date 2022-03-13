Семак – о ничьей с «Крыльями»: «Заслуженный результат»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после матча 21-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1).

«В первом тайме играли слишком медленно. «Крылья Советов» в основном играли на своей половине поля, ждали ошибок с нашей стороны. И тогда, когда мы ошибались, а ошибок было достаточно, старались проводить быстрые атаки.

Что касается второго тайма, наша игра мне больше понравилась, играли активнее, создавали неплохие моменты, старались забить. После забитого мяча игра раскрылась, могли более правильно распоряжаться мячом в тех быстрых атаках, которые у нас были, но вместо того, чтобы увеличить преимущество, мы пропустили в самом конце.

Конечно, нет ничего хорошего в том, чтобы пропускать в дополнительное время, это обидно. Думаю, это заслуженный результат, потому что плохо играли в первом тайме.

И концовку прошлой игры с «Уфой», в последние 30 минут, мы тоже играли хуже, чем можем. Думаю, это следствие всех составляющих, которые привели сегодня к такому результату», – сказал Семак.

«Зенит» лидирует в РПЛ, опережая «Динамо» на три очка.

Следующий матч команда проведет 18 марта против тульского «Арсенала».

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