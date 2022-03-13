Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: какое решение примет футболист?
Тест: какое решение примет футболист?
2 Тест: угадай внезапного чемпиона
Тест: угадай внезапного чемпиона
3 Тест: дороже фильм или футболист?
Тест: дороже фильм или футболист?

Семак – о ничьей с «Крыльями»: «Заслуженный результат»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после матча 21-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1).

«В первом тайме играли слишком медленно. «Крылья Советов» в основном играли на своей половине поля, ждали ошибок с нашей стороны. И тогда, когда мы ошибались, а ошибок было достаточно, старались проводить быстрые атаки.

Что касается второго тайма, наша игра мне больше понравилась, играли активнее, создавали неплохие моменты, старались забить. После забитого мяча игра раскрылась, могли более правильно распоряжаться мячом в тех быстрых атаках, которые у нас были, но вместо того, чтобы увеличить преимущество, мы пропустили в самом конце.

Конечно, нет ничего хорошего в том, чтобы пропускать в дополнительное время, это обидно. Думаю, это заслуженный результат, потому что плохо играли в первом тайме.

И концовку прошлой игры с «Уфой», в последние 30 минут, мы тоже играли хуже, чем можем. Думаю, это следствие всех составляющих, которые привели сегодня к такому результату», – сказал Семак.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ, опережая «Динамо» на три очка.
  • Следующий матч команда проведет 18 марта против тульского «Арсенала».

Игра: узнаешь 10 футболистов из РПЛ по фото?

Новости по теме
РПЛ. «Зенит» упустил победу над «Крыльями», пропустив на 91-й минуте 59
Малком, Клаудиньо, Алберто и Дзюба – в старте «Зенита» на матч с «Крыльями Советов»
«Зенит» сообщил о -18 в Самаре. Игра с «Крыльями Советов» под угрозой переноса 16
Источник: сайт «Зенита»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 20:00
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +1636

    Sviro 25 минут назад

    Радости от игры не получил.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +587

    pele1981 38 минут назад

    Конечно заслуженный! Ты и про чемпионство, которое проиграешь, так же скажешь!)))

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11