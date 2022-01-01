Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
2 Тест: какой ты грех российского футбола?
Тест: какой ты грех российского футбола?
3 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться

ЭСК: Фролов правильно не назначил пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Крыльями»

В ходе заседания экспертно-судейской комиссии РФС был рассмотрен спорный эпизод из матча 21-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Зенитом» (1:1).

Петербургский клуб попросил оценить работу арбитра Антона Фролова в моменте с неназначением пенальти на девятой минуте игры.

Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Крыльев Советов» в игровом эпизоде на 9-й минуте матча:

Решение ЭСК мотивировано тем, что обороняющийся игрок «Крыльев Советов» Александр Солдатенков в единоборстве с атакующим игроком «Зенита» Юри Алберто в собственной штрафной площади изначально использовал толчок плечом в плечо, соблюдая условия правильного толчка, а именно, мяч находился на игровом расстоянии, игрок имел зрительный контакт с мячом и вел борьбу за него, и единоборство не носило грубый характер, но потом его плечо соскользнуло в область груди по причине того, что игрок атаки развернул свое тело.

Комиссия поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом моменте.

Регистрируйтесь за 2 минуты и получайте 1000 рублей бесплатно от Bettery

Новости по теме
Семак: «Состояние у Дзюбы нормальное. Сейчас всем непросто» 2
Караваев: «В любой другой ситуации я бы был в сборной» 1
Семак: «Надеемся, что Ловрен приедет в «Зенит» после матчей сборной Хорватии» 5
Источник: сайт РФС

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 12:45
Комментарии4
...
  • ...
    Рейтинг: +16264

    Garrincha58 6 минут назад

    фигня полная было нарушение правил называется блокировка это ЭСК принимает двоякие стандарты, если игрок немного наступил на ножку другого то тут сразу жёлтая в другом эпизоде то же самое но это уже не пенальти в другом случае пенальти нам надо отменить ВАР зачем он нужен судьи у нас и так не грамотные а при ВАРе вообще расслабились мол если что пропущу или неправильно покажу ВАР увидит отменит раз мы уже не в международном поле надо нам ВАР отменять пусть учатся судить сами но после матча ЭСК все ошибки судей объяснит и укажет и самое интересное сделал три результативные ошибки плата за матч 0 р

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +13400

    Barmaleushka 1 час назад

    Сейчас у кого-то случиться сбой в системе . А как же "гаспромфсёкупил" ? Ну ничего и тут сообразят ( типа это многоходовочка , чтобы доказать что "гаспромНЕфсёкупил").

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +184

    (Меня за банили) > Barmaleushka 15 минут назад

    Гаспромфсёкупил) Может наш футбол решил избавиться от Зенита.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +958

    edw7777 1 час назад

    Я хоть и не согласен, но подчиняюсь. Спорить не о чем.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11