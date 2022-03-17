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  • ЭСК: Фролов правильно не назначил пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Крыльями»

ЭСК: Фролов правильно не назначил пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Крыльями»

17 марта 2022, 12:45
5

В ходе заседания экспертно-судейской комиссии РФС был рассмотрен спорный эпизод из матча 21-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Зенитом» (1:1).

Петербургский клуб попросил оценить работу арбитра Антона Фролова в моменте с неназначением пенальти на девятой минуте игры.

Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Крыльев Советов» в игровом эпизоде на 9-й минуте матча:

Решение ЭСК мотивировано тем, что обороняющийся игрок «Крыльев Советов» Александр Солдатенков в единоборстве с атакующим игроком «Зенита» Юри Алберто в собственной штрафной площади изначально использовал толчок плечом в плечо, соблюдая условия правильного толчка, а именно, мяч находился на игровом расстоянии, игрок имел зрительный контакт с мячом и вел борьбу за него, и единоборство не носило грубый характер, но потом его плечо соскользнуло в область груди по причине того, что игрок атаки развернул свое тело.

Комиссия поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом моменте.

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Зенит Фролов Антон
Комментарии (5)
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edw7777
1647515276
Я хоть и не согласен, но подчиняюсь. Спорить не о чем.
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Garrincha58
1647519523
фигня полная было нарушение правил называется блокировка это ЭСК принимает двоякие стандарты, если игрок немного наступил на ножку другого то тут сразу жёлтая в другом эпизоде то же самое но это уже не пенальти в другом случае пенальти нам надо отменить ВАР зачем он нужен судьи у нас и так не грамотные а при ВАРе вообще расслабились мол если что пропущу или неправильно покажу ВАР увидит отменит раз мы уже не в международном поле надо нам ВАР отменять пусть учатся судить сами но после матча ЭСК все ошибки судей объяснит и укажет и самое интересное сделал три результативные ошибки плата за матч 0 р
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paracetamol
1647526518
Печь шла не о том, был пен или нет, а почему ВАР его не посмотрел и нам не показал!
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