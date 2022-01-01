ЭСК: Фролов правильно не назначил пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Крыльями»

фигня полная было нарушение правил называется блокировка это ЭСК принимает двоякие стандарты, если игрок немного наступил на ножку другого то тут сразу жёлтая в другом эпизоде то же самое но это уже не пенальти в другом случае пенальти нам надо отменить ВАР зачем он нужен судьи у нас и так не грамотные а при ВАРе вообще расслабились мол если что пропущу или неправильно покажу ВАР увидит отменит раз мы уже не в международном поле надо нам ВАР отменять пусть учатся судить сами но после матча ЭСК все ошибки судей объяснит и укажет и самое интересное сделал три результативные ошибки плата за матч 0 р
В ходе заседания экспертно-судейской комиссии РФС был рассмотрен спорный эпизод из матча 21-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Зенитом» (1:1).
Петербургский клуб попросил оценить работу арбитра Антона Фролова в моменте с неназначением пенальти на девятой минуте игры.
Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Крыльев Советов» в игровом эпизоде на 9-й минуте матча:
Решение ЭСК мотивировано тем, что обороняющийся игрок «Крыльев Советов» Александр Солдатенков в единоборстве с атакующим игроком «Зенита» Юри Алберто в собственной штрафной площади изначально использовал толчок плечом в плечо, соблюдая условия правильного толчка, а именно, мяч находился на игровом расстоянии, игрок имел зрительный контакт с мячом и вел борьбу за него, и единоборство не носило грубый характер, но потом его плечо соскользнуло в область груди по причине того, что игрок атаки развернул свое тело.
Комиссия поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом моменте.
Регистрируйтесь за 2 минуты и получайте 1000 рублей бесплатно от Bettery