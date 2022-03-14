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  • «Зенит» обратился в ЭСК из-за неназначенного пенальти на Алберто в игре с «Крыльями»

«Зенит» обратился в ЭСК из-за неназначенного пенальти на Алберто в игре с «Крыльями»

14 марта 2022, 13:37
8

«Зенит» обратился в ЭСК РФС с просьбой разобрать работу судей в матче 21-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

Клуб из Петербурга попросил оценить эпизод с неназначенным пенальти на Юри Алберто на 9-й минуте, сообщила пресс-служба «Зенита».

  • Форвард «Зенита» Юри Алберто упал в штрафной после столкновения с защитником самарцев Александром Солдатенковым.
  • Главный арбитр Антон Фролов не отреагировал на момент. Видеоассистенты Павел Кукуян и Алексей Стипиди тоже не вмешались в эпизод.
  • Для Фролова этот матч стал третьим в качестве главного арбитра РПЛ.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Крылья Советов Алберто Юри
Комментарии (8)
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моэм
1647256721
Бомжи жаждут крови ... причём не одного главного , а всей судейской бригады, мало того ПОСМЕВШЕЙ НЕ ПОМОГАТЬ ЗЕНИТУ ВЫИГРЫВАТЬ , да ещё и удаливших охреневшего от безнаказанности бразильца... долбанный газпром явно хочет показать остальным судьям , что с ними будет , если они не будут свистеть в пользу Зенита ... не удивлюсь , если они захотят отмены удаления Вендела ...с отменой обеих ЖК !!! ...предположу что и ЭСК и КДК и остальные в РФС так обосрутся , что не только станут отменять свои же решения , но и досрочно назначят бомжей чемпионами .
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zra78
1647259131
Специально глянул что там случилось, этому н и г е р у жёлтую надо было дать за симуляцию...
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Fusballer
1647260603
Вот беда! Защитник Крылышек сыграл в стиле Дзюбы!(((
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Форвард 79
1647261239
Посмотрел момент В принципе основания для назначения были, так как защитник плечом сыграл в грудь, а не в плечо Альберта, но такая борьба сплош и рядом Все же я думаю такому сильному клубу, как Зенит не гоже так мелочиться Такого рода сопли после боя только принижают команду А крылья в этом матче действительно молодцы. Порадовали своих болельщиков
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ArReal
1647262140
У некоторых людей и клубов по ходу нет чувства собственного достоинства и меры
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(Меня за банили)
1647268243
Шлюба так играет в каждом матче. А сколько он таких забил? Будете на Шлюбу подавать?
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