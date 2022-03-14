«Зенит» обратился в ЭСК из-за неназначенного пенальти на Алберто в игре с «Крыльями»

«Зенит» обратился в ЭСК РФС с просьбой разобрать работу судей в матче 21-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».
Клуб из Петербурга попросил оценить эпизод с неназначенным пенальти на Юри Алберто на 9-й минуте, сообщила пресс-служба «Зенита».
- Форвард «Зенита» Юри Алберто упал в штрафной после столкновения с защитником самарцев Александром Солдатенковым.
- Главный арбитр Антон Фролов не отреагировал на момент. Видеоассистенты Павел Кукуян и Алексей Стипиди тоже не вмешались в эпизод.
- Для Фролова этот матч стал третьим в качестве главного арбитра РПЛ.
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Источник: «Матч ТВ»