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«Зенит» обратился в ЭСК из-за неназначенного пенальти на Алберто в игре с «Крыльями»

«Зенит» обратился в ЭСК РФС с просьбой разобрать работу судей в матче 21-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

Клуб из Петербурга попросил оценить эпизод с неназначенным пенальти на Юри Алберто на 9-й минуте, сообщила пресс-служба «Зенита».

  • Форвард «Зенита» Юри Алберто упал в штрафной после столкновения с защитником самарцев Александром Солдатенковым.
  • Главный арбитр Антон Фролов не отреагировал на момент. Видеоассистенты Павел Кукуян и Алексей Стипиди тоже не вмешались в эпизод.
  • Для Фролова этот матч стал третьим в качестве главного арбитра РПЛ.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1610

    моэм 34 минуты назад

    Бомжи жаждут крови ... причём не одного главного , а всей судейской бригады, мало того ПОСМЕВШЕЙ НЕ ПОМОГАТЬ ЗЕНИТУ ВЫИГРЫВАТЬ , да ещё и удаливших охреневшего от безнаказанности бразильца... долбанный газпром явно хочет показать остальным судьям , что с ними будет , если они не будут свистеть в пользу Зенита ... не удивлюсь , если они захотят отмены удаления Вендела ...с отменой обеих ЖК !!! ...предположу что и ЭСК и КДК и остальные в РФС так обосрутся , что не только станут отменять свои же решения , но и досрочно назначят бомжей чемпионами .

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