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«Зенит» подаст жалобу в РФС за неназначенный пенальти в матче с «Крыльями»

«Зенит» обжалует судейство в матче 21-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1).

Петербургский клуб обратится в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой оценить эпизод, произошедший на 9-й минуте встречи.

  • Форвард «Зенита» Юри Алберто упал в штрафной после столкновения с защитником самарцев Александром Солдатенковым.
  • Главный арбитр Антон Фролов не отреагировал на момент. Видеоассистенты Павел Кукуян и Алексей Стипиди тоже не вмешались в эпизод.

Для Фролова этот матч стал третьим в качестве главного арбитра РПЛ.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии21
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    Рейтинг: +3944

    PAREVG. 17 минут назад

    А смысл?
    Игра окончена, окончательный результат - зафиксирован.
    На поле надо было все доказывать, зачем после матча воздух сотрясать?

    И, если бы, Крылья на 90 минуте счет не сравняли, никто бы про этот эпизод и не вспомнил...

    0
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    Рейтинг: +5495

    Давид59 27 минут назад

    В хоккее точно бы за это удалили. Там был удар в голову. А вот в футболе? Не знаю. Тут, если бы ВАР отреагировал, и был бы просмотр... 50 на 50.

    0
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    Рейтинг: +14752

    житель СПб 29 минут назад

    Ну и зачем это теперь? Играть надо, на поле! А команда не играла - так как может и должна. Результат - на табло и в таблице.

    1
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    Рейтинг: +734

    Дубина 37 минут назад

    А да стыдно за дрочильника)))

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    Рейтинг: +734

    Дубина 39 минут назад

    Кубок липовый за ранее отдайте баклажанам, что бы не ныли!!!

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    Рейтинг: +15631

    paracetamol 40 минут назад

    Согласен, судейство стало ужасным! Куча карточек, непонятные удаления, тупые пенальти... Что творится, диверсия что-ли?

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    Рейтинг: +13358

    Barmaleushka 41 минуту назад

    Да какие обжалования ?! Не стоит вести себя по спартаковски . Тем более Фролов уже свою ипотеку погасил .

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    Рейтинг: +604

    pele1981 52 минуты назад

    Пусть еще и компенсацию потребует и чтобы сразу его сделали чемпионом и дали Кубок с Суперкубком)))

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    Рейтинг: +13502

    Dominator777 52 минуты назад

    И шо, Моня, пенальти назначат по жалобе?
    Таки да, но не в прошедшей игре, а в следующем сезоне!

    7
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    Рейтинг: +802

    jek718875 56 минут назад

    Позорники,тьфу на вас

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