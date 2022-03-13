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  • «Зенит» подаст жалобу в РФС за неназначенный пенальти в матче с «Крыльями»

«Зенит» подаст жалобу в РФС за неназначенный пенальти в матче с «Крыльями»

13 марта 2022, 21:41
21

«Зенит» обжалует судейство в матче 21-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1).

Петербургский клуб обратится в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой оценить эпизод, произошедший на 9-й минуте встречи.

  • Форвард «Зенита» Юри Алберто упал в штрафной после столкновения с защитником самарцев Александром Солдатенковым.
  • Главный арбитр Антон Фролов не отреагировал на момент. Видеоассистенты Павел Кукуян и Алексей Стипиди тоже не вмешались в эпизод.

Для Фролова этот матч стал третьим в качестве главного арбитра РПЛ.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Крылья Советов Фролов Антон
Комментарии (21)
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ilichkadr
1647197172
Не серьёзно. Умерла так умерла............
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Medved2468
1647197378
Ёклмн. И это чемпион России... Коли сами не смогли, так надо искать виноватых извне.
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saf05
1647197529
Стыдно за Зенит, опустились ниже плинтуса, ладно бы с Реалом играли.
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jek718875
1647197602
Позорники,тьфу на вас
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Dominator777
1647197865
И шо, Моня, пенальти назначат по жалобе? Таки да, но не в прошедшей игре, а в следующем сезоне!
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pele1981
1647197873
Пусть еще и компенсацию потребует и чтобы сразу его сделали чемпионом и дали Кубок с Суперкубком)))
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paracetamol
1647198563
Согласен, судейство стало ужасным! Куча карточек, непонятные удаления, тупые пенальти... Что творится, диверсия что-ли?
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житель СПб
1647199234
Ну и зачем это теперь? Играть надо, на поле! А команда не играла - так как может и должна. Результат - на табло и в таблице.
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Павелий
1647206038
Как запахло жареным, так опять Зенит включает админресурс: все понимают, что наш чемпион - дутый.
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paracetamol
1647211771
Мне тоже показалось странным, что ВАР не вмешался. То смотрят полчаса всякую ерунду, а тут - ноль внимания. Покрутили бы несколько раз и мы бы посмотрели, а то как-то так, некрасиво получилось!
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