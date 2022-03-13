«Зенит» подаст жалобу в РФС за неназначенный пенальти в матче с «Крыльями»

«Зенит» обжалует судейство в матче 21-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1).

Петербургский клуб обратится в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой оценить эпизод, произошедший на 9-й минуте встречи.

Форвард «Зенита» Юри Алберто упал в штрафной после столкновения с защитником самарцев Александром Солдатенковым.

Главный арбитр Антон Фролов не отреагировал на момент. Видеоассистенты Павел Кукуян и Алексей Стипиди тоже не вмешались в эпизод.

Для Фролова этот матч стал третьим в качестве главного арбитра РПЛ.

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