«Зенит» подаст жалобу в РФС за неназначенный пенальти в матче с «Крыльями»

А смысл?
Игра окончена, окончательный результат - зафиксирован.
На поле надо было все доказывать, зачем после матча воздух сотрясать?
И, если бы, Крылья на 90 минуте счет не сравняли, никто бы про этот эпизод и не вспомнил...
«Зенит» обжалует судейство в матче 21-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1).
Петербургский клуб обратится в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой оценить эпизод, произошедший на 9-й минуте встречи.
- Форвард «Зенита» Юри Алберто упал в штрафной после столкновения с защитником самарцев Александром Солдатенковым.
- Главный арбитр Антон Фролов не отреагировал на момент. Видеоассистенты Павел Кукуян и Алексей Стипиди тоже не вмешались в эпизод.
Для Фролова этот матч стал третьим в качестве главного арбитра РПЛ.
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