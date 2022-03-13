Изидор: «В России чувствую себя как рыба в воде»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор дал комментарий после матча 21-го тура РПЛ против ЦСКА (1:2). Француз забил.

«Мы разочарованы результатом. Игра была интенсивная, было много единоборств. Надеюсь, из этого поражения мы извлечем уроки, чтобы продолжать путь дальше.

Что касается моей адаптации в России, то с ней проблем не было. На сборах у меня было много моментов, но я не мог забить. Я не сомневался, что начну забивать. Знал, что так будет. В России мне комфортно, чувствую себя как рыба в воде. Семья меня тоже поддерживает, все хорошо», – сказал Изидор.

Игрок был куплен зимой у «Монако».

Изидор забил в обоих своих матчах в РПЛ.

«Локомотив» идет в таблице 6-м.

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