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Клаудиньо и Кузяев восстановились от травм и готовы сыграть с «Крыльями»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных футболистов команды.

– Клаудиньо заканчивал матч с «Уфой» с небольшой травмой. Каково его состояние сейчас?

– Состояние хорошее, к матчу с «Крыльями» он готов.

– Готов ли будет сыграть в субботу Далер Кузяев?

– Он тренируется в общей группе и тоже может выйти на поле в Самаре.

– Прояснились ли сроки восстановления Одоевского?

– Несколько недель нужно будет заниматься вместе с командой – работать по вратарской программе состояние ему сейчас не позволяет.

Поэтому Одоевский тренируется сейчас вместе с полевыми игроками. Ноги у него целы – это важно. Что касается сроков – несколько недель ему придется пропустить.

– Как оцените физическое состояние команды в целом на данный момент?

– Последний матч с «Уфой», возможно, уступает в плане интенсивности. Возможно, это связано с тем, что «Уфа» достаточно низко оборонялась. Возможно, с тем, что состояние сейчас чуть хуже, чем в предыдущих матчах.

Насколько это догадка или мы действительно чуть подсели – будем смотреть в следующем матче.

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Источник: «Матч ТВ»

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