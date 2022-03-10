Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: сразись с высшим разумом
Тест: сразись с высшим разумом
2 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
3 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?

«МЮ» интересуется Тухелем из-за санкций против «Челси»

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к главному тренеру «Челси» Томасу Тухелю.

По информации The Telegraph, «МЮ» обратил внимание на немца из-за возможных проблем «Челси» на фоне санкций, наложенных на клуб и его владельца Романа Абрамовича.

Однако, Тухель пока не намерен покидать «Челси» и сконцентрирован на работе в лондонском клубе.

  • «Челси» запрещено осуществлять трансферы и продлевать контракты с игроками.
  • Лондонцы не смогут продавать билеты на матчи и тратить больше 500 тысяч фунтов на организацию домашних матчей.
  • Тухель в прошлом сезоне выиграл с «Челси» Лигу чемпионов.

Игра: узнаешь Джикию, Головина и Смолова?

Новости по теме
Тухель – о санкциях против «Челси»: «Пока у нас есть футболки и автобус, мы будем бороться» 9
Тухель не планирует покидать «Челси» из-за санкций 6
Тухель: «Абрамович – редкий и особенный владелец клуба»
Источник: The Telegraph

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 12:31
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11