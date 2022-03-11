«МЮ» интересуется Тухелем из-за санкций против «Челси»

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к главному тренеру «Челси» Томасу Тухелю.
По информации The Telegraph, «МЮ» обратил внимание на немца из-за возможных проблем «Челси» на фоне санкций, наложенных на клуб и его владельца Романа Абрамовича.
Однако, Тухель пока не намерен покидать «Челси» и сконцентрирован на работе в лондонском клубе.
- «Челси» запрещено осуществлять трансферы и продлевать контракты с игроками.
- Лондонцы не смогут продавать билеты на матчи и тратить больше 500 тысяч фунтов на организацию домашних матчей.
- Тухель в прошлом сезоне выиграл с «Челси» Лигу чемпионов.
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Источник: The Telegraph