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«Челси» сможет тратить не больше 20 тысяч на одну поездку на выездной матч

«Челси» сможет тратить ограниченную сумму на организацию домашних и выездных матчей из-за санкций, введенных в отношении владельца клуба Романа Абрамовича.

По информации BBC, «Челси» сможет тратить только 500 тысяч фунтов на организацию домашнего матча – обеспечение безопасности, работу стюардов, питание и другое.

На поездку команды на выездной матч и обратно лондонцы смогут потратить только 20 тысяч фунтов.

  • Абрамович хотел продать клуб за 3 миллиарда фунтов.
  • Он владеет «Челси» с 2003 года.
  • За этот период лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные турниры, в которых участвовали.

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Источник: BBC

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