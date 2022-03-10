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⚡ Абрамович попал под санкции Великобритании. Его активы заморожены

Великобритания ввела санкции против владельца «Челси» Романа Абрамовича.

Речь идет о заморозке активов российского бизнесмена.

Из-за ограничений могут появиться проблемы с продажей лондонского клуба.

Пока «Челси» получил специальную лицензию на продолжение деятельности.

  • Абрамович хотел продать клуб за 3 миллиарда фунтов.
  • Он владеет «Челси» с 2003 года.
  • За этот период лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные турниры, в которых участвовали.

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Источник: Reuters

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Комментарии28
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    Рейтинг: +1633

    _Kesh_Suntar_ 19 минут назад

    Раскулачивание по британски!)))

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    Рейтинг: +771

    jek718875 44 минуты назад

    Был Абрамович,а стал Нищебрович

    1
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    Рейтинг: +7364

    mihail200606 44 минуты назад

    Неужели такое возможно))

    0
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    Рейтинг: +522

    pele1981 1 час назад

    Бомбардир! Почему умалчиваешь самое интересное - сумму замороженных активов?

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    Ответить
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    Рейтинг: +413

    Влад-20 1 час назад

    британцы решили угробить АПЛ ?

    1
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    Рейтинг: +4143

    neveldomha 1 час назад

    Эти бабки и имущество никогда бы не вернулось в Россию, хоть с санкциями хоть без. Одним словом плевать!

    3
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    Рейтинг: +18860

    derrik2000 1 час назад

    ЁПЕГОДУШУМАТЬ!!!!!
    Горе-то какое у Абраши: десятки миллиардов долларов заморозили!
    Весь российский народ, всё прогрессивное человечество выражают своё возмущение этому захватнически-людоедскому поступку Англии!!!!!
    ))))))))))))))))))))

    1
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    Рейтинг: +786

    Vepras 1 час назад

    Богатые тоже плачут.

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    Рейтинг: +69038

    insider_retro 1 час назад

    Он хотел быть там своим, а они его под пресс...
    Эх, Рома... Не на тех поставил...

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    Рейтинг: +765

    alefreddy 2 часа назад

    поздно пить боржоми и клуб обесценят для последующей покупки

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