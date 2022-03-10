Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • ⚡ Абрамович попал под санкции Великобритании. Его активы заморожены

⚡ Абрамович попал под санкции Великобритании. Его активы заморожены

10 марта 2022, 12:27
31

Великобритания ввела санкции против владельца «Челси» Романа Абрамовича.

Речь идет о заморозке активов российского бизнесмена.

Из-за ограничений могут появиться проблемы с продажей лондонского клуба.

Пока «Челси» получил специальную лицензию на продолжение деятельности.

  • Абрамович хотел продать клуб за 3 миллиарда фунтов.
  • Он владеет «Челси» с 2003 года.
  • За этот период лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные турниры, в которых участвовали.

Игра: узнаешь Джикию, Головина и Смолова?

Еще по теме:
В британском правительстве пригрозили Абрамовичу: «Мы давали ему последний шанс поступить правильно» 5
«Челси» наказали за нарушения при Абрамовиче 3
Абрамович пригрозил судом британским властям 7
Источник: Reuters
Англия. Премьер-лига Челси Абрамович Роман
Комментарии (31)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
portero
1646905449
Не там ни тут, а так прогибался денег вывозил из России наглосаксам... деньги приняли , а самого кинули....
Ответить
sochi-2013
1646906011
Всей страной пожалеем и скинемся ему на билет до Чукотки.
Ответить
portero
1646906710
Слишком долго думал о продаже, надо было сливать по быстрому....
Ответить
insider_retro
1646907128
Он хотел быть там своим, а они его под пресс... Эх, Рома... Не на тех поставил...
Ответить
neveldomha
1646908174
Эти бабки и имущество никогда бы не вернулось в Россию, хоть с санкциями хоть без. Одним словом плевать!
Ответить
jek718875
1646911611
Был Абрамович,а стал Нищебрович
Ответить
mutabor0992
1646915110
Это какой то ПРАЗДНИК!!!Пойду шампусика бахну!
Ответить
Стаz
1646915295
А как же неприкосновенность частной собственности как оплот Бретани?
Ответить
житель СПб
1646923382
Сколько ниточка не вейся, все равно конец будет... А как надеялся, что полюбят, своим сделают... Очень глупым оказался... И какой урок всем нашим любителям всего западного.
Ответить
Лфшт
1646926280
Всей стране глубоко похер на судьбу Абрамовича и Челси
Ответить
Главные новости
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
15:46
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
15:33
Фото«ПСЖ» продал 18-летнего вингера за 55 миллионов
15:26
Фанатов «Факела» жестко наказали после матча с «Зенитом»
14:53
9
Орлов – о критике пенальти в Воронеже: «Предвзятое отношение москвичей – это ясно»
14:45
7
«Матч ТВ» покажет только две игры 7-го тура РПЛ
14:38
5
«Галатасарай» едва не подписал еще одного россиянина
14:09
2
Фото«Челси» купил 18-летнего игрока сборной Италии за 47 миллионов
14:00
Агент Головина, которым интересуется «Зенит», сказал, может ли игрок уйти из «Монако»
13:42
1
Клуб РПЛ хочет подписать защитника ЦСКА
13:30
Все новости
Все новости
Фото«Милан» арендовал вингера из АПЛ с правом выкупа за 40+ миллионов
14:10
1
Фото«Челси» купил 18-летнего игрока сборной Италии за 47 миллионов
14:00
«Манчестер Сити» купит у «Челси» хавбека сборной Аргентины, которого оценивают в 100 млн
12:26
Фото«Челси» продал нападающего в клуб Бундеслиги за 16 миллионов
11:57
Реакция Флика на покупку Жезуса «Барселоной»
11:29
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
08:59
Фабрицио Романо раскрыл следующий клуб Мудрика
01:22
4
Ямаль побил рекорды Холанда и Мбаппе
01:00
АПЛ. «Арсенал» начал защиту чемпионского титула с двух побед подряд
Вчера, 23:57
Артета повторил редкое достижение в АПЛ
Вчера, 22:23
«Манчестер Сити» заплатит 76 миллионов за участника ЧМ-2026
Вчера, 21:49
«Челси» может перехватить у «Реала» полузащитника сборной Франции
Вчера, 16:52
Фото«Ливерпуль» оформил трансфер за 145 миллионов
Вчера, 16:00
3
Фото«Манчестер Сити» объявил о переходе бразильца, которого не смог купить «Зенит»
Вчера, 15:23
1
«Челси» согласовал трансфер 18-летнего защитника за 40 миллионов
Вчера, 13:54
Кэррик отреагировал на первую победу «Манчестер Юнайтед» в сезоне
30 августа
Алонсо высказался о победе «Челси» над «Брайтоном» в матче с 7 голами
30 августа
АПЛ. Хет-трик Фернандеша помог «Манчестер Юнайтед» одержать первую победу в сезоне
30 августа
ФотоСаудовский клуб приобрел нападающего сборной Англии за 60+ миллионов
30 августа
Видео84-летний Фергюсон приехал на первый домашний матч «МЮ» в сезоне, несмотря на проблемы с ногой
30 августа
АПЛ. «Челси» забил четыре гола «Брайтону» (4:3)
30 августа
«Барселона» покупает форварда «Арсенала»
30 августа
1
Фото«Челси» подписал чемпиона мира
30 августа
2
АПЛ. «Ливерпуль» снова потерял очки, сыграв вничью с «Ноттингем Форест»
29 августа
Альварес принял решение по возвращению в АПЛ
29 августа
1
Эндрик заинтересовал четыре клуба
29 августа
1
«Ливерпуль» повторит свой трансферный рекорд
29 августа
1
34-летний воспитанник «Челси» погиб в пустыне
29 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+