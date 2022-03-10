⚡ Абрамович попал под санкции Великобритании. Его активы заморожены

Раскулачивание по британски!)))
Великобритания ввела санкции против владельца «Челси» Романа Абрамовича.
Речь идет о заморозке активов российского бизнесмена.
Из-за ограничений могут появиться проблемы с продажей лондонского клуба.
Пока «Челси» получил специальную лицензию на продолжение деятельности.
- Абрамович хотел продать клуб за 3 миллиарда фунтов.
- Он владеет «Челси» с 2003 года.
- За этот период лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные турниры, в которых участвовали.
Игра: узнаешь Джикию, Головина и Смолова?
Смородская: «Абрамович купит российский клуб? Это невозможно! Был Галицкий, но его счета арестовали»
«Челси» запрещено осуществлять трансферы игроков и продлевать с ними контракты
«Челси» не сможет продавать билеты на матчи и атрибутику из-за санкций против Абрамовича