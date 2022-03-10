⚡ Абрамович попал под санкции Великобритании. Его активы заморожены

Великобритания ввела санкции против владельца «Челси» Романа Абрамовича.
Речь идет о заморозке активов российского бизнесмена.
Из-за ограничений могут появиться проблемы с продажей лондонского клуба.
Пока «Челси» получил специальную лицензию на продолжение деятельности.
- Абрамович хотел продать клуб за 3 миллиарда фунтов.
- Он владеет «Челси» с 2003 года.
- За этот период лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные турниры, в которых участвовали.
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Источник: Reuters