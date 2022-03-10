«Челси» запрещено осуществлять трансферы игроков и продлевать с ними контракты

«Челси» не сможет осуществлять трансферы из-за санкций, введенных в отношении владельца клуба Романа Абрамовича.

По информации журналиста Мартина Циглера, клубу запрещено продавать и покупать игроков, а также продлевать с ними контракты.

При этом «Челси» продолжит выплачивать зарплату всем своим сотрудникам, включая игроков и тренеров.

Летом истекают контракты у Сесара Аспиликуэты, Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена.

Абрамович хотел продать «Челси» за 3 миллиарда фунтов.

Он владеет клубом с 2003 года.

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