«Челси» запрещено осуществлять трансферы игроков и продлевать с ними контракты

«Челси» не сможет осуществлять трансферы из-за санкций, введенных в отношении владельца клуба Романа Абрамовича.
По информации журналиста Мартина Циглера, клубу запрещено продавать и покупать игроков, а также продлевать с ними контракты.
При этом «Челси» продолжит выплачивать зарплату всем своим сотрудникам, включая игроков и тренеров.
- Летом истекают контракты у Сесара Аспиликуэты, Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена.
- Абрамович хотел продать «Челси» за 3 миллиарда фунтов.
- Он владеет клубом с 2003 года.
Игра: узнаешь Джикию, Головина и Смолова?
Источник: твиттер Мартина Циглера
Спортивный журналист The Times. Аудитория в твиттере - более 71 тысячи подписчиков