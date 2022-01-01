«Челси» запрещено осуществлять трансферы игроков и продлевать с ними контракты

Это ничто иное, как нацизм! Ущемление прав человека по национальному признаку! Абрамовича заставляют продать клуб до лета, а значит по заведомо низкой цене!
«Челси» не сможет осуществлять трансферы из-за санкций, введенных в отношении владельца клуба Романа Абрамовича.
По информации журналиста Мартина Циглера, клубу запрещено продавать и покупать игроков, а также продлевать с ними контракты.
При этом «Челси» продолжит выплачивать зарплату всем своим сотрудникам, включая игроков и тренеров.
- Летом истекают контракты у Сесара Аспиликуэты, Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена.
- Абрамович хотел продать «Челси» за 3 миллиарда фунтов.
- Он владеет клубом с 2003 года.
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«Челси» не сможет продавать билеты на матчи и атрибутику из-за санкций против Абрамовича
⚡ Абрамович попал под санкции Великобритании. Его активы заморожены
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