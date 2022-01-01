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«Челси» запрещено осуществлять трансферы игроков и продлевать с ними контракты

«Челси» не сможет осуществлять трансферы из-за санкций, введенных в отношении владельца клуба Романа Абрамовича.

По информации журналиста Мартина Циглера, клубу запрещено продавать и покупать игроков, а также продлевать с ними контракты.

При этом «Челси» продолжит выплачивать зарплату всем своим сотрудникам, включая игроков и тренеров.

  • Летом истекают контракты у Сесара Аспиликуэты, Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена.
  • Абрамович хотел продать «Челси» за 3 миллиарда фунтов.
  • Он владеет клубом с 2003 года.

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⚡ Абрамович попал под санкции Великобритании. Его активы заморожены

Источник: твиттер Мартина Циглера

Спортивный журналист The Times. Аудитория в твиттере - более 71 тысячи подписчиков

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Сегодня, 13:11
Комментарии7
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    Рейтинг: +6305

    Semenycch 14 минут назад

    Это ничто иное, как нацизм! Ущемление прав человека по национальному признаку! Абрамовича заставляют продать клуб до лета, а значит по заведомо низкой цене!

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    Рейтинг: +16139

    Garrincha58 27 минут назад

    они ждали когда же он продаст по дешёвке он не захотел и вот теперь вообще отдаст ещё дешевле, а может вообще бесплатно и это правильно пусть учат наших олигархов вместо того чтобы в Родину вкладывать они всё за бугор по делом таким всех бы их обанкротили

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    Рейтинг: +4143

    neveldomha 1 час назад

    А жить тотим разрешили, а то получается какая то недосказанность.

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    Рейтинг: +14862

    KLIM777 1 час назад

    А что же Рыболовлева оставили просто так?

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    Рейтинг: +11267

    Вомбат > KLIM777 1 час назад

    Англия начала, а Франция продолжит -- доберутся и до Рыболовлева. Через неделю, максимум.

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    Рейтинг: +12761

    Fusballer 1 час назад

    Во дебилы.

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    Рейтинг: +28681

    silver29 1 час назад

    Пусть вступают в РПЛ и начинают со 2-го дивизиона.

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