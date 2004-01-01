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«Челси» не сможет продавать билеты на матчи и атрибутику из-за санкций против Абрамовича

«Челси» коснутся санкции, введенные в отношении владельца клуба Романа Абрамовича.

Из-за ограничений клуб не сможет продавать билеты на матчи и атрибутику.

То есть игры лондонской команды пока будут посещать только владельцы абонементов.

  • Абрамович хотел продать «Челси» за 3 миллиарда фунтов.
  • Он владеет клубом с 2003 года.
  • За этот период лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные турниры, в которых участвовали.

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⚡ Абрамович попал под санкции Великобритании. Его активы заморожены

Источник: BBC

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Комментарии13
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    Рейтинг: +14426

    Cleaner 18 минут назад

    Ждем, что скажут английские болельщики?

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    Рейтинг: +1206

    Сергей Каспийский 1 час назад

    Нужно было вкладывать деньги в российский клуб.
    То же самое нужно сделать с активами олигархов в России.

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    Рейтинг: +765

    alefreddy 1 час назад

    деградация клуба будет происходить

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    Рейтинг: +28681

    silver29 2 часа назад

    В обновленный санкционный список попали Роман Абрамович, Олег Дерипаска, глава «Роснефти» Игорь Сечин, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, президент ВТБ Андрей Костин, президент «Транснефти» Николай Токарев и один из руководителей банка «Россия» Дмитрий Лебедев.

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    Рейтинг: +14426

    Cleaner > silver29 17 минут назад

    И че?

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    Рейтинг: +59812

    portero 2 часа назад

    Ну это бред, вы арест наложили на его имущество, а причём здесь клуб, фанаты... месть какая-то.

    2
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    Рейтинг: +12761

    Fusballer > portero 2 часа назад

    Критические дни у западных толерастов.

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    Рейтинг: +12761

    Fusballer 2 часа назад

    Дурдом. Но надо идти до конца и отстранять Челси от всех турниров.

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    Рейтинг: +522

    pele1981 > Fusballer 1 час назад

    Правильно. А стадион их разрушить и построить торговый центр!)))

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    Рейтинг: +12761

    Fusballer > pele1981 1 час назад

    Или отдать под лагерь для беженцев с Украины.

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    Рейтинг: +522

    pele1981 > Fusballer 1 час назад

    Или так)) А разве англо-саксы принимают беженцев?

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    Рейтинг: +12761

    Fusballer > pele1981 1 час назад

    Не знаю. Напрямую нет.

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    Рейтинг: +14426

    Cleaner > Fusballer 16 минут назад

    И накривую тоже нет...(

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