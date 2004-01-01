«Челси» не сможет продавать билеты на матчи и атрибутику из-за санкций против Абрамовича

«Челси» коснутся санкции, введенные в отношении владельца клуба Романа Абрамовича.

Из-за ограничений клуб не сможет продавать билеты на матчи и атрибутику.

То есть игры лондонской команды пока будут посещать только владельцы абонементов.

Абрамович хотел продать «Челси» за 3 миллиарда фунтов.

Он владеет клубом с 2003 года.

За этот период лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные турниры, в которых участвовали.

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«Челси» запрещено осуществлять трансферы игроков и продлевать с ними контракты

⚡ Абрамович попал под санкции Великобритании. Его активы заморожены