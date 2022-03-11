Суарес: «Барса» сильно разочаровала в игре с «Галатасараем». Она будет страдать в Турции»

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги Европы между «Барселоной» и «Галатасараем» (0:0).
«В еврокубках, даже в матчах с более слабым соперником, таким как «Галатасарай», нужно играть с большим желанием, действовать агрессивно, а не играть мягко.
Команды играла вспышками, но их было слишком мало. В гостях «Барса» будет страдать, чтобы пройти дальше. Я не понял игру команды Хави в этой встрече. «Барса» меня сильно разочаровала», – сказал Суарес.
- «Барселона» не проигрывает 9 матчей подряд.
- Команда не забила впервые в 2022 году.
- Ответный матч пройдет 17 марта в Стамбуле.
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Источник: AS