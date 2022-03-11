Леонченко: «Локомотив» больше не покупает игроков за десятки миллионов и не платит завышенные зарплаты»

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко высказался о клубной стратегии.

«Работа проделана большая, но выполнение стратегии требует времени. Мы не отказываемся от выбранного курса на омоложение состава команды, который на сегодняшний день является одним из самых молодых в РПЛ.

Мы продолжаем выстраивать бизнес-процессы по совершенствованию клубной структуры, повышению эффективности коммерческой деятельности, серьезно сократили расходы клуба.

«Локомотив» больше не покупает игроков за десятки миллионов евро, не платит завышенные многомиллионные зарплаты. Мы учитываем не только сиюминутные турнирные задачи, которые никто не отменял, но и перспективы команды, смотрим на несколько сезонов вперед.

То, что «Локомотив» меняется и оздоравливается, вызывает разные реакции. Есть очевидные внешние попытки создать вокруг клуба не совсем здоровую атмосферу. Мы это видим и воспринимаем спокойно. Клуб работает как единый и сплоченный коллектив», – сказал Леонченко.

«Локомотив» идет на 6-м месте в РПЛ.

В начале марта команду покинул Маркус Гисдоль.

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