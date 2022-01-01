«Спартак» оспорит штраф Ваноли за опоздание на пресс-конференцию

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Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение оштрафовать главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли.
Сумма взыскания – 40 тысяч рублей. 20 тысяч – за опоздание на пресс-конференцию, еще 20 тысяч – за выход из технической зоны.
Клуб намерен оспорить часть штрафа, касающуюся опоздания.
«Сегодня КДК РФС принял решение оштрафовать Паоло Ваноли «за опоздание на пресс-конференцию» – на основании рапорта делегата.
Так как Ваноли определeнно не опаздывал на пресс-конференцию, «Спартак» обратится в КДК с просьбой отменить решение о штрафе за это нарушение», – сказал глава спартаковской пресс-службы Дмитрий Зеленов.
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