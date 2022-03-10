«Спартак» оспорит штраф Ваноли за опоздание на пресс-конференцию

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение оштрафовать главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли.

Сумма взыскания – 40 тысяч рублей. 20 тысяч – за опоздание на пресс-конференцию, еще 20 тысяч – за выход из технической зоны.

Клуб намерен оспорить часть штрафа, касающуюся опоздания.

«Сегодня КДК РФС принял решение оштрафовать Паоло Ваноли «за опоздание на пресс-конференцию» – на основании рапорта делегата.

Так как Ваноли определeнно не опаздывал на пресс-конференцию, «Спартак» обратится в КДК с просьбой отменить решение о штрафе за это нарушение», – сказал глава спартаковской пресс-службы Дмитрий Зеленов.

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