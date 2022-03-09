Саутгейт не вызовет Рэшфорда в сборную Англии в марте. Он может пропустить ЧМ-2022

Нападающий «МЮ» Маркус Рэшфорд может потерять место в составе национальной команды перед ЧМ-2022.

По информации ESPN, главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, скорее всего, не вызовет игрока на мартовский сбор команды.

Саутгейт продолжит вызывать в сборную только тех игроков, которые имеют регулярную практику в своих клубах. Рэшфорд в 11 последних матчах за «МЮ» лишь дважды появлялся в старте.

Рэшфорд пропустит ЧМ-2022, если не вернется в сборную к матчам, запланированным на июнь и сентябрь.