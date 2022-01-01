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Аджоев: «Бьорнстрем написал бумагу, поблагодарил команду и уехал. Ничего не можем сделать»

Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев сообщил о том, что шведский защитник Аксель Бьорнстрем покинул команду.

По информации Expressen, он подпишет контракт с шведским АИКом.

«Он давно уехал, еще со сборов. Написал бумагу. Поблагодарил команду и уехал. Причину не знаю. Мы же ничего сделать не можем», — сказал Аджоев.

  • Накануне ФИФА разрешила легионерам РПЛ в одностороннем порядке приостановить контракты.
  • Бьорнстрем перешел в «Арсенал» летом 2021 года.
  • Он провел 10 матчей за клуб.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +2180

    CSKA471 28 минут назад

    Вольному воля

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    Рейтинг: +850

    lysenkoff 1 час назад

    "Подпишет контракт с шведским АИКом"
    -До лета?
    Так-то контракты разрешено приостанавливать, а не разрывать.

    0
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    Рейтинг: +4507

    neim 1 час назад

    А почему же вы ничего сделать не можете, если это было ещё на сборах, то есть до "того" ? Получается, он просто вас кинул, а вы ничего не можете ...
    Импотенты что ли ?

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    Рейтинг: +12733

    Fusballer 1 час назад

    Кто это? Надеюсь, на лыжах через границу свалил.

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