Аджоев: «Бьорнстрем написал бумагу, поблагодарил команду и уехал. Ничего не можем сделать»

Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев сообщил о том, что шведский защитник Аксель Бьорнстрем покинул команду.

По информации Expressen, он подпишет контракт с шведским АИКом.

«Он давно уехал, еще со сборов. Написал бумагу. Поблагодарил команду и уехал. Причину не знаю. Мы же ничего сделать не можем», — сказал Аджоев.

Накануне ФИФА разрешила легионерам РПЛ в одностороннем порядке приостановить контракты.

Бьорнстрем перешел в «Арсенал» летом 2021 года.

Он провел 10 матчей за клуб.

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