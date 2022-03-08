Аджоев: «Бьорнстрем написал бумагу, поблагодарил команду и уехал. Ничего не можем сделать»

Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев сообщил о том, что шведский защитник Аксель Бьорнстрем покинул команду.

По информации Expressen, он подпишет контракт с шведским АИКом.

«Он давно уехал, еще со сборов. Написал бумагу. Поблагодарил команду и уехал. Причину не знаю. Мы же ничего сделать не можем», — сказал Аджоев.