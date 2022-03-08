CAS зарегистрировал апелляцию РФС на решение ФИФА и УЕФА отстранить российские команды

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию РФС на решение ФИФА и УЕФА отстранить клубы РПЛ и сборную России от участия во всех международных соревнованиях.

Российская сторона требует восстановить все российские команды и клубы для участия в международных турнирах и настаивает на ускоренном порядке рассмотрения дела.

«Спартак» исключили из 1/8 финала Лиги Европы.

Российскую сборную убрали из числа участников стыков отбора ЧМ-2022.

УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

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