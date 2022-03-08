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  • CAS зарегистрировал апелляцию РФС на решение ФИФА и УЕФА отстранить российские команды

CAS зарегистрировал апелляцию РФС на решение ФИФА и УЕФА отстранить российские команды

8 марта 2022, 19:54
5

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию РФС на решение ФИФА и УЕФА отстранить клубы РПЛ и сборную России от участия во всех международных соревнованиях.

Российская сторона требует восстановить все российские команды и клубы для участия в международных турнирах и настаивает на ускоренном порядке рассмотрения дела.

  • «Спартак» исключили из 1/8 финала Лиги Европы.
  • Российскую сборную убрали из числа участников стыков отбора ЧМ-2022.
  • УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

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Источник: сайт CAS
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (5)
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Sky Spartak
1646765420
Скажут форс мажор..и всё.... даже нечего думать...
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komarreks
1646767367
это равнозначно тому, что человека уволили с работы, только из за того, что председатель его дома подрался с председателем другого дома. Хотя удивляться свинскому отношению к нам наверное не стоит, просто как теперь этим буржуям верить. Если всегда найдет аргумент, типа "нам не нравится ваше отношение к...", это не является форс мажором. спорт вообще вне политики должен быть, но это видимо не касается России, это другое. Перенести на нейтралку - это можно понять, воюющая страна и тп, опасно, но выкинуть сборную с этапа, который она заслужила - свинство и совершенно не мужское поведение, хотя что взять с гомосеков...
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R_a_i_n
1646767952
Вердикт ясен за ранее. Интересна мотивировочная часть.
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