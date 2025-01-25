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  • Агент Селюк: «Возможно, я предложу соперника для сборной России»

Агент Селюк: «Возможно, я предложу соперника для сборной России»

Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на новость, что у РФС было предложение провести товарищеский матч между сборными России и Бонэйра.

  • Бонэйр – остров в Карибском море.
  • Его площадь – 288 км², население – менее 25 тысяч человек.

«На фоне Брунея эта сборная была бы ещe слабее. На что они надеялись. Себя надо уважать и играть с нормальными командами. РФС отказался и правильно сделал. Тут даже говорить нечего.

Возможно, я предложу соперника для сборной России. Например, какую-нибудь африканскую команду. Когда будет конкретика, то я назову.

Вот сейчас трансферное окно открыто, я пока занят, надо поработать. Когда закроется, тогда решим этот вопрос», – заявил Селюк.

  • В ноябре россияне разгромили Бруней (11:0) и Сирию (4:0).
  • Всего в 2024 году сборная провела 5 матчей, выиграв их суммарно со счетом 26:0.
  • Команду отстранили от международных турниров в феврале 2022-го.

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Источник: Legalbet

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Комментарии (12)
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Дубина
1737792840
Решала)))))
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DOCTOR PENALTY
1737795270
Показательный пример: когда власть (футбольная) не в состоянии что-нибудь сделать, инициативу в свои руки берёт улица ( Селюк ). "*"*
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Цугундeр
1737795379
Яяин папа "пока занят" , ну ,вы подумайте!)) Чем?)
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Spartak_forv@
1737796432
Селюк: «…интересно,каким будет следующий шаг?Может быть, какое-то только что обнаруженное в Африке племя?»))
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VPERDIV SPARTAK
1737797255
Лукойл разбаловал своего ручного агента) мелет языком что попало
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Riot Zero
1737797397
Я думал, что Селюк предложит матч сборная России - сборная агентов Селюка.
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vvv123
1737799458
Хохлов с Руины - не предлагать!
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