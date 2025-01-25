Агент Селюк: «Возможно, я предложу соперника для сборной России»

Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на новость, что у РФС было предложение провести товарищеский матч между сборными России и Бонэйра.

Бонэйр – остров в Карибском море.

Его площадь – 288 км², население – менее 25 тысяч человек.

«На фоне Брунея эта сборная была бы ещe слабее. На что они надеялись. Себя надо уважать и играть с нормальными командами. РФС отказался и правильно сделал. Тут даже говорить нечего.

Возможно, я предложу соперника для сборной России. Например, какую-нибудь африканскую команду. Когда будет конкретика, то я назову.

Вот сейчас трансферное окно открыто, я пока занят, надо поработать. Когда закроется, тогда решим этот вопрос», – заявил Селюк.