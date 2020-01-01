Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
2 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
3 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
Угадай бывшего футболиста по новой профессии

Врач, спасавший Эриксена: «Не чувствую себя героем»

Болгарский врач Валентин Великов получил приз «Львиное сердце – Трифон Иванов» за участие в спасении полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена во время матча Евро-2020 против Финляндии (0:1). У датчанин остановилось сердце.

«Принимаю награду и отдаю ее всей медицинской бригаде, работавшей тогда в Копенгагене. Наша работа – командная.

Восхищаюсь смелостью Эриксена, который решился продолжить карьеру.

Не чувствую себя героем. Мне неловко впервые за примерно 20 лет работы выходить на передний план», – сказал Великов.

  • Болгарин работает врачом «Лудогорца».
  • Эриксен возобновил карьеру в «Брентфорде».
  • Сердце игрока сейчас оснащено кардиовертером-дефибриллятором.

Эриксен вышел в официальном матче впервые после остановки сердца на Евро-2020

Эриксен дебютирует за «Брентфорд» в субботнем матче с «Ньюкаслом»

Эриксен отдал два голевых паса в товарищеском матче с «Рейнджерс»

Источник: gong.bg

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 18:46
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11