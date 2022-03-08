Врач, спасавший Эриксена: «Не чувствую себя героем»

Болгарский врач Валентин Великов получил приз «Львиное сердце – Трифон Иванов» за участие в спасении полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена во время матча Евро-2020 против Финляндии (0:1). У датчанин остановилось сердце.

«Принимаю награду и отдаю ее всей медицинской бригаде, работавшей тогда в Копенгагене. Наша работа – командная.

Восхищаюсь смелостью Эриксена, который решился продолжить карьеру.

Не чувствую себя героем. Мне неловко впервые за примерно 20 лет работы выходить на передний план», – сказал Великов.