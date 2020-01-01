Врач, спасавший Эриксена: «Не чувствую себя героем»

Болгарский врач Валентин Великов получил приз «Львиное сердце – Трифон Иванов» за участие в спасении полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена во время матча Евро-2020 против Финляндии (0:1). У датчанин остановилось сердце.

«Принимаю награду и отдаю ее всей медицинской бригаде, работавшей тогда в Копенгагене. Наша работа – командная.

Восхищаюсь смелостью Эриксена, который решился продолжить карьеру.

Не чувствую себя героем. Мне неловко впервые за примерно 20 лет работы выходить на передний план», – сказал Великов.

Болгарин работает врачом «Лудогорца».

Эриксен возобновил карьеру в «Брентфорде».

Сердце игрока сейчас оснащено кардиовертером-дефибриллятором.

Эриксен вышел в официальном матче впервые после остановки сердца на Евро-2020

Эриксен дебютирует за «Брентфорд» в субботнем матче с «Ньюкаслом»

Эриксен отдал два голевых паса в товарищеском матче с «Рейнджерс»