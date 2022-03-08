Газизов: «Никто из игроков «Уфы» не изъявлял желания уйти»

Легионеры «Уфы» никуда не уходят. Об этом сообщил генеральный директор клуба Шамиль Газизов.
«У нас все на месте. Мы никого не держим, кто захочет — тот уйдeт. Но пока никто желания не изъявлял», – сказал функционер.
- Накануне ФИФА разрешила легионерам РПЛ в одностороннем порядке приостановить контракты.
- Несколько иностранцев уже покинули РПЛ (Ярослав Ракицкий, Дани Фарке, Маркус Гисдоль).
- ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.
Источник: «Чемпионат»