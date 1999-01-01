Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
2 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
3 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?

Отец Черышева: «Никакого давления в «Валенсии» на Дениса нет. Отношение к нему не поменялось»

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, рассказал, что политическая ситуация никак не отразилась на положении его сына в испанской команде.

«Никакого давления на Дениса нет. Он играет и тренируется, ребята его поддерживают. Все прекрасно понимают, что ситуация не зависит ни от него, ни от других спортсменов, поэтому отношение к Денису не поменялось.

Проблемы с авиасообщением никакой тревоги не вызывают. Все прекрасно понимают, что ситуация довольно сложная, будем стараться, не опускать руки, продолжать тренироваться, чтобы в дальнейшем тренеры сборной обратили внимание.

Сейчас в России появится много молодых перспективных игроков, конкуренция возрастет», – сказал Черышев-старший.

  • В этом сезоне россиянин забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 13 матчах.
  • Летом он, вероятно, станет свободным агентом.
  • Денис Черышев живет в Испании с 1996 года. Он всю карьеру провел в клубах Примеры.

Отец Черышева: «Переход сына в клуб РПЛ возможен, но важно не раскрывать детали»

Примера. «Валенсия» победила «Гранаду», Черышев остался в запасе. Он не играет два месяца

Кубок Испании. «Валенсия» обыграла «Атлетик» и вышла в финал, Черышев остался в запасе

Источник: «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 19:57
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11