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  • Отец Черышева: «Никакого давления в «Валенсии» на Дениса нет. Отношение к нему не поменялось»

Отец Черышева: «Никакого давления в «Валенсии» на Дениса нет. Отношение к нему не поменялось»

7 марта 2022, 19:57

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, рассказал, что политическая ситуация никак не отразилась на положении его сына в испанской команде.

«Никакого давления на Дениса нет. Он играет и тренируется, ребята его поддерживают. Все прекрасно понимают, что ситуация не зависит ни от него, ни от других спортсменов, поэтому отношение к Денису не поменялось.

Проблемы с авиасообщением никакой тревоги не вызывают. Все прекрасно понимают, что ситуация довольно сложная, будем стараться, не опускать руки, продолжать тренироваться, чтобы в дальнейшем тренеры сборной обратили внимание.

Сейчас в России появится много молодых перспективных игроков, конкуренция возрастет», – сказал Черышев-старший.

  • В этом сезоне россиянин забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 13 матчах.
  • Летом он, вероятно, станет свободным агентом.
  • Денис Черышев живет в Испании с 1996 года. Он всю карьеру провел в клубах Примеры.

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Источник: «Матч ТВ»
Испания. Примера Валенсия Черышев Денис Черышев Дмитрий
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