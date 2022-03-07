Отец Черышева: «Никакого давления в «Валенсии» на Дениса нет. Отношение к нему не поменялось»

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, рассказал, что политическая ситуация никак не отразилась на положении его сына в испанской команде.

«Никакого давления на Дениса нет. Он играет и тренируется, ребята его поддерживают. Все прекрасно понимают, что ситуация не зависит ни от него, ни от других спортсменов, поэтому отношение к Денису не поменялось.

Проблемы с авиасообщением никакой тревоги не вызывают. Все прекрасно понимают, что ситуация довольно сложная, будем стараться, не опускать руки, продолжать тренироваться, чтобы в дальнейшем тренеры сборной обратили внимание.

Сейчас в России появится много молодых перспективных игроков, конкуренция возрастет», – сказал Черышев-старший.