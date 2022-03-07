Кобелев: «Игра «Спартака» в первом тайме с «Динамо» напомнила «Интер» Конте с Лукаку на острие»

Бывший тренер «Динамо» и «Крыльев Советов» Андрей Кобелев оценил игру «Спартака» в матче 20-го тура с «Динамо».

— Вам понятно, в какой футбол хочет играть Ваноли?

— В первом тайме игра красно-белых напомнила мне «Интер» Конте с Лукаку на острие. Можно было проводить четкие параллели между этими командами.

— Только в роли Лукаку Николсон.

— Ну да. В обороне «Спартак» действовал очень компактно, все время вступал в единоборства. Выход в атаку осуществлялся через Николсона, и сразу включались два быстрых фланга в лице Бакаева и Промеса.