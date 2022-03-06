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Скопинцев: «Динамо» по силам оформить золотой дубль»

Полузащитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев после поражения от «Спартака» (0:2) сказал, что его команда может выиграть РПЛ и Кубок России в этом сезоне.

– «Динамо», которое идет на втором месте, обязано побеждать такой «Спартак»?

– Сегодня был приличный «Спартак». Так сложилось. Может мы еще матча три сыграли бы и все выиграли. Запас от второго места еще есть, в следующем матче надо брать 3 очка.

– Верите в чемпионство в этом сезоне?

– Верю, и это не из-за того, что мы идем на верху. Надеюсь, в тройке будем точно.

– «Динамо» по силам оформить золотой дубль?

– Да.

  • «Динамо» занимает 2-е место в РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 2 очка.
  • У петербуржцев имеется игра в запасе.

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Источник: «Матч ТВ»

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06.03.2022 23:20
Комментарии5
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    Рейтинг: +10

    denisdatsv 11 минут назад

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    Рейтинг: +15605

    paracetamol 24 минуты назад

    Чем оптимист отличается от пессимиста? Угадайте с 3-х раз.

    0
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    Рейтинг: +18832

    derrik2000 39 минут назад

    В матче со Спартаком выглядели как зауряд-команда ФНЛ.
    Я как услышал в начале 2-го тайма, КТО у них на скамейке запасных - живые, здоровые, готовые выйти на замену - так погрустнел...
    А ОНО вышлО и - )))))))))))))))))))))))))))
    И это не игрочишки КБ НЕ давали Динамо ИГРАТЬ, а САМИ игрочишки Динамо НЕ МОГЛИ!
    "Медные трубы", которые ДО матча вдоволь "фанфарили" вокруг Динамо, сыграли и со Шварцем, и с динамовскими игрочишками, дурную службу.

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    Рейтинг: +12727

    Fusballer 1 час назад

    Ахаха)))

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    Рейтинг: +21555

    JTherry 1 час назад

    про золотой дубль зря спросили, Скопинцев точно не знает, что это такое...) он и про чемпионские трофеи только по наслышке знает - 50 лет бестрофейные...

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