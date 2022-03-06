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Скопинцев: «Динамо» по силам оформить золотой дубль»

6 марта 2022, 23:20
11

Полузащитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев после поражения от «Спартака» (0:2) сказал, что его команда может выиграть РПЛ и Кубок России в этом сезоне.

– «Динамо», которое идет на втором месте, обязано побеждать такой «Спартак»?

– Сегодня был приличный «Спартак». Так сложилось. Может мы еще матча три сыграли бы и все выиграли. Запас от второго места еще есть, в следующем матче надо брать 3 очка.

– Верите в чемпионство в этом сезоне?

– Верю, и это не из-за того, что мы идем на верху. Надеюсь, в тройке будем точно.

– «Динамо» по силам оформить золотой дубль?

– Да.

  • «Динамо» занимает 2-е место в РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 2 очка.
  • У петербуржцев имеется игра в запасе.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Скопинцев Дмитрий
Комментарии (11)
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JTherry
1646598292
про золотой дубль зря спросили, Скопинцев точно не знает, что это такое...) он и про чемпионские трофеи только по наслышке знает - 50 лет бестрофейные...
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Fusballer
1646598751
Ахаха)))
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derrik2000
1646600723
В матче со Спартаком выглядели как зауряд-команда ФНЛ. Я как услышал в начале 2-го тайма, КТО у них на скамейке запасных - живые, здоровые, готовые выйти на замену - так погрустнел... А ОНО вышлО и - ))))))))))))))))))))))))))) И это не игрочишки КБ НЕ давали Динамо ИГРАТЬ, а САМИ игрочишки Динамо НЕ МОГЛИ! "Медные трубы", которые ДО матча вдоволь "фанфарили" вокруг Динамо, сыграли и со Шварцем, и с динамовскими игрочишками, дурную службу.
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paracetamol
1646601617
Чем оптимист отличается от пессимиста? Угадайте с 3-х раз.
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zigbert
1646640912
Чем черт не шутит. Задача конечно неимоверно трудная но все будет зависеть от вас самих. Динамовцам побед в остальных матчах.
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Hektor 84
1646679195
Зачем бред нести! Играть надо.
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