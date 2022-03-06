Скопинцев: «Динамо» по силам оформить золотой дубль»

Полузащитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев после поражения от «Спартака» (0:2) сказал, что его команда может выиграть РПЛ и Кубок России в этом сезоне.
– «Динамо», которое идет на втором месте, обязано побеждать такой «Спартак»?
– Сегодня был приличный «Спартак». Так сложилось. Может мы еще матча три сыграли бы и все выиграли. Запас от второго места еще есть, в следующем матче надо брать 3 очка.
– Верите в чемпионство в этом сезоне?
– Верю, и это не из-за того, что мы идем на верху. Надеюсь, в тройке будем точно.
– «Динамо» по силам оформить золотой дубль?
– Да.
- «Динамо» занимает 2-е место в РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 2 очка.
- У петербуржцев имеется игра в запасе.
Источник: «Матч ТВ»