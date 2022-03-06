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Шварц: «О чем говорил с Карасевым? Это останется между нами»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц остался недоволен судейством в матче со «Спартаком» (0:2)

  • Встречу судил главный арбитр Сергей Карасев.
  • В концовке первого тайма он удалил защитника «Динамо» Гильермо Варелу.
  • Шварц получил от Карасева желтую карточку.

«О чем говорил с Сергеем Карасевым в перерыве? Это останется между нами. Было много моментов по первому тайму, спорных с моей точки зрения. Но я бы не стал о них говорить детально сейчас. Мы пообщались по этим моментам.

Как вы помните, я уже выражал свою мысль о судействе в РПЛ. Знаете, уже на 30-й секунде судья дает желтую карточку одному из игроков, и последующие действия футболиста попадают под давление. Я считаю, в таких матчах, в дерби, уровень допуска единоборств должен быть выше. И вторая желтая – последовательный ход после той желтой карточки, которая была показана в самом начале», – сказал Шварц.

  • «Динамо» занимает второе место в РПЛ.
  • Следующий матч команда проведет 12 марта против тульского «Арсенала».

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Источник: «Матч ТВ»

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06.03.2022 22:14
Комментарии6
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    Рейтинг: +10

    denisdatsv 10 минут назад

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    Рейтинг: +14986

    Hektor 84 33 минуты назад

    Серега когда пеналь поставишь в ворота Спартака?)))

    0
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    Рейтинг: +31026

    VVM1964 37 минут назад

    Поблагодарил за хорошее и объективное судейство !

    1
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    Рейтинг: +6841

    Томик 1 час назад

    Спросил "А что, прошлая трансакция была только на первый матч, что ли?"

    1
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    Рейтинг: +1498

    Bozigit 2 часа назад

    Профессионал, что сказать. Молодец!

    2
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    Рейтинг: +11719

    playsh 2 часа назад

    О красоте футбола,о чём же ещё...

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