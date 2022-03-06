Шварц: «О чем говорил с Карасевым? Это останется между нами»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц остался недоволен судейством в матче со «Спартаком» (0:2)

Встречу судил главный арбитр Сергей Карасев.

В концовке первого тайма он удалил защитника «Динамо» Гильермо Варелу.

Шварц получил от Карасева желтую карточку.

«О чем говорил с Сергеем Карасевым в перерыве? Это останется между нами. Было много моментов по первому тайму, спорных с моей точки зрения. Но я бы не стал о них говорить детально сейчас. Мы пообщались по этим моментам.

Как вы помните, я уже выражал свою мысль о судействе в РПЛ. Знаете, уже на 30-й секунде судья дает желтую карточку одному из игроков, и последующие действия футболиста попадают под давление. Я считаю, в таких матчах, в дерби, уровень допуска единоборств должен быть выше. И вторая желтая – последовательный ход после той желтой карточки, которая была показана в самом начале», – сказал Шварц.

«Динамо» занимает второе место в РПЛ.

Следующий матч команда проведет 12 марта против тульского «Арсенала».

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