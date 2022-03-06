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  • Шварц: «О чем говорил с Карасевым? Это останется между нами»

Шварц: «О чем говорил с Карасевым? Это останется между нами»

6 марта 2022, 22:14
16

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц остался недоволен судейством в матче со «Спартаком» (0:2)

  • Встречу судил главный арбитр Сергей Карасев.
  • В концовке первого тайма он удалил защитника «Динамо» Гильермо Варелу.
  • Шварц получил от Карасева желтую карточку.

«О чем говорил с Сергеем Карасевым в перерыве? Это останется между нами. Было много моментов по первому тайму, спорных с моей точки зрения. Но я бы не стал о них говорить детально сейчас. Мы пообщались по этим моментам.

Как вы помните, я уже выражал свою мысль о судействе в РПЛ. Знаете, уже на 30-й секунде судья дает желтую карточку одному из игроков, и последующие действия футболиста попадают под давление. Я считаю, в таких матчах, в дерби, уровень допуска единоборств должен быть выше. И вторая желтая – последовательный ход после той желтой карточки, которая была показана в самом начале», – сказал Шварц.

  • «Динамо» занимает второе место в РПЛ.
  • Следующий матч команда проведет 12 марта против тульского «Арсенала».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Шварц Сандро Карасев Сергей
Комментарии (16)
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Plyash
1646595022
О красоте футбола,о чём же ещё...
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Bozigit
1646595286
Профессионал, что сказать. Молодец!
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VVM1964
1646600845
Поблагодарил за хорошее и объективное судейство !
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Best_forever
1646603257
спросил - сколько заплатили тебе лысая тварь?
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Суворов_лучший
1646603550
Лысому сейчас хреново - то он бабло считал в уме уже от чемпа мира, а теперь все обломилось, вот он и стрижет пока газик еще платит Не ожидал от него такой подлянки.Ну что сволочь она и есть сволочь! И черт с ним, что тупой бомбардир опять забанит! Я сюда уже не приду
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FanatSerj
1646605470
Карась конечно увы дерби испортил нелепыми желтыми с первых секунд, подсадил команды на свисток, потом как "миссию" выполнил сразу успокоился. Причем он явно не Спартаку то хотел помочь, а команде которая выше Динамо ))
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portero
1646614448
Конечно об удалении, как-то быстро созрело решение, но повод был...
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моэм
1646626149
Говорить Шварцу надо было не с судьёй разговаривать , а со всех ног бежать в раздевалку , чтобы поскорее "напихать" своим идиотам-защитникам .
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1646639687
Сочинял Карась от скуки, песню о знакомой Щуке.
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zigbert
1646643045
Давно таким эмоциональным не было Шварца. Но надо ему отдать должное, после такого неудачного матча он не отказался от приветствия с Ваноли.
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